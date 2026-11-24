Es ist offenbar das Ende eines sportlichen Traumpaars! Wie die „Daily Mail“ verkündet, haben sich Fußballerin Trinity Rodman und Tennis-Ass Ben Shelton nach fast zwei Jahren Beziehung getrennt. Hintergrund? Wohl der Terminkalender!
Rodman, Tochter von Basketball-Legende Dennis Rodman, und Shelton galten seit fast zwei Jahren als absolutes Sport-Traumpaar. Öffentlich gemacht hatten sie die Beziehung im März 2025, als sie am Rande eines Tennis-Turniers in München erstmals gemeinsam in Erscheinung getreten waren.
Terminkalender als Auslöser
Seither hatten sich die beiden immer wieder gegenseitig unterstützt. So war Rodman auch noch bei den US-Open im August dabei, wo es Shelton bis ins Finale geschafft hatte. „Es gibt so viele Dinge, die zu dem gehören, was wir tun, und es ist anstrengend. Sie hat wahrscheinlich sogar noch mehr damit zu tun, bei der Star-Power, die sie hat. Deshalb verstehen wir uns anders als jeder andere“, erklärte der Tennis-Profi anschließend gegenüber der „New York Post“.
Wenige Wochen später ist die Beziehung offenbar zu Ende. Der Grund ist demnach der volle Terminkalender der beiden Sport-Stars. Die ständigen Reisen und die unterschiedlichen Arbeitszeiten sollen zu viel geworden sein. Allerdings sollen die beiden weiterhin ein enges Verhältnis zueinander haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.