Terminkalender als Auslöser

Seither hatten sich die beiden immer wieder gegenseitig unterstützt. So war Rodman auch noch bei den US-Open im August dabei, wo es Shelton bis ins Finale geschafft hatte. „Es gibt so viele Dinge, die zu dem gehören, was wir tun, und es ist anstrengend. Sie hat wahrscheinlich sogar noch mehr damit zu tun, bei der Star-Power, die sie hat. Deshalb verstehen wir uns anders als jeder andere“, erklärte der Tennis-Profi anschließend gegenüber der „New York Post“.