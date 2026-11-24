Schon seit drei Jahren ist der 37-Jährige Kunde bei der Prostituierten in einem Grazer Laufhaus. In der Vorwoche beschlossen die beiden dann, sich auch privat zu treffen. Ein solcher Abend begann am vergangenen Samstag auch noch vielversprechend. Der Steirer kochte für die Kolumbianerin, man trank zusammen ein paar Gläser Wein, dann spielt er ihr auf der Gitarre sanfte Liebeslieder vor. Romantik pur. Die 31-Jährige genoss die Zeit, weil sie einmal aus ihrem Alltagstrott herauskam.