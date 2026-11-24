Es sollte ein romantischer Abend zwischen einer Prostituierten und ihrem jahrelangen Freier werden – doch während des Sex eskalierte die Situation plötzlich. Die 31-Jährige bezichtigte den Steirer des Diebstahls und griff zu Tortenheber, Knoblauchpresse und Küchenmesser! Die Polizei ermittelte wegen Mordversuchs.
Schon seit drei Jahren ist der 37-Jährige Kunde bei der Prostituierten in einem Grazer Laufhaus. In der Vorwoche beschlossen die beiden dann, sich auch privat zu treffen. Ein solcher Abend begann am vergangenen Samstag auch noch vielversprechend. Der Steirer kochte für die Kolumbianerin, man trank zusammen ein paar Gläser Wein, dann spielt er ihr auf der Gitarre sanfte Liebeslieder vor. Romantik pur. Die 31-Jährige genoss die Zeit, weil sie einmal aus ihrem Alltagstrott herauskam.
Doch dann, während des Sex, eskalierte die Situation plötzlich. Denn aus dem Nichts heraus bildete sich die 31-Jährige plötzlich ein, ihr jahrelanger Freier hätte ihre Handtasche nach Wertsachen durchwühlt. Sie schrie ihn wie von Sinnen an und rannte in die Küche, wo sie sich mit einem Tortenheber, einer Knoblauchpresse und einem Küchenmesser mit einer 25 Zentimeter langen Klinge bewaffnete.
Polizei ermittelte wegen versuchten Mordes
Mit der Knoblauchpresse soll die Kolumbianerin dem Steirer dann auf den Kopf geschlagen haben, mit dem Messer fuchtelte sie aufgebracht vor ihm herum. Und sie soll auch mehrfach Stichbewegungen in seine Richtung durchgeführt haben, deswegen ermittelte das Grazer Kriminalreferat (Fachbereich 1) wegen versuchten Mordes. Der Mann konnte ihr das Messer schließlich abnehmen und blieb unverletzt.
Die 31-Jährige, die Kokain im Blut und Marihuana in der Tasche hatte, dürfte die ganze Situation derart aufgewühlt haben, dass sie einige Zeit im Polizeianhaltezentrum in einer Zelle verbringen musste, wo sie mehrere Stunden lang nackt randalierte. Inzwischen ist sie wieder frei. Die Anzeige wegen Mordversuchs ist vom Tisch, die Staatsanwaltschaft sieht den dringenden Tatverdacht nicht mehr gegeben.
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