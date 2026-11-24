Für einen Sieg gibt es einen Punkt, für ein Remis einen halben. Sollte am Ende Gleichstand herrschen, folgt ein Tiebreak. Das Preisgeld beträgt 2,5 Millionen Dollar. Am Mittwoch (15.00 Uhr) steht die zweite Partie an. Auf dem Papier ist Sindarov klarer Favorit. Mit einer Elo-Zahl von 2.782 liegt er in der November-Weltrangliste auf Platz vier. Das Kandidatenturnier im Frühjahr gewann er mit 1,5 Punkten Vorsprung, sechs Siegen und ohne Niederlage. Gukesh steckt dagegen in einer Ergebniskrise. Nach seinem WM-Titel hatte er noch an der Marke von 2.800 Elo gekratzt. Inzwischen ist er auf 2.710 und Rang 26 abgerutscht. Auch im direkten Vergleich liegt Sindarov mit zwei Siegen und einem Remis vorn.