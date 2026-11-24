Festnahmen in London
Knapp 900 Kilo Kokain in Orangenkisten gefunden
Die Londoner Polizei hat auf einem Markt fast 900 Kilogramm Kokain sichergestellt. Dealer hatten die Drogen in Orangenkisten versteckt. Es handelt sich bei dem Fund um eine der größten Drogenbeschlagnahmungen in der Geschichte der Metropolitan Police.
Am vergangenen Sonntag stellten Beamte insgesamt 893 Kilo Kokain auf einem Lebensmittelmarkt im Osten Londons sicher. Die Drogen waren in mehreren Paketen verpackt und dann in Orangenkisten versteckt worden.
Bilder der Metropolitan Police zeigen den Fund der Beamten:
Verdächtige noch am Markt verhaftet
Noch vor Ort konnte das Einsatzteam fünf Männer im Alter zwischen 27 und 58 Jahren wegen des Verdachts des Drogenhandels festnehmen. Ein sechster Mann wurde in der Nähe des Marktes verhaftet, heißt es in einer Aussendung der Londoner Metropolitan Police.
Acht Männer festgenommen
Ein weiterer Verdächtiger konnte in der Stadt Cheshunt, etwa 20 Kilometer nördlich von London, festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seines Grundstücks fanden die Beamten rund 450.000 Pfund (umgerechnet ca. 538.000 Euro) Bargeld. In der südostenglischen Stadt Maidstone ging der Polizei ein Verdächtiger ins Netz, der der kriminellen Bande zugeordnet wird. Alle acht Männer befinden sich in Haft.
Kriminaloberkommissarin Lindsey Billany, die die Ermittlungen der Metropolitan Police leitet, sagte, die Beschlagnahmung der Drogen bedeute „einen erheblichen Verlust für dieses kriminelle Netzwerk und ist eine der größten Drogenbeschlagnahmungen, die wir je erlebt haben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.