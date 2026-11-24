Acht Männer festgenommen

Ein weiterer Verdächtiger konnte in der Stadt Cheshunt, etwa 20 Kilometer nördlich von London, festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seines Grundstücks fanden die Beamten rund 450.000 Pfund (umgerechnet ca. 538.000 Euro) Bargeld. In der südostenglischen Stadt Maidstone ging der Polizei ein Verdächtiger ins Netz, der der kriminellen Bande zugeordnet wird. Alle acht Männer befinden sich in Haft.