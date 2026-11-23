„Bringen gewisse Lockerheit“

Allerdings ist er überzeugt, dass gerade Österreich in der deutschen Bundesliga wichtige Eigenschaften abseits des Fachlichen mitbringen können: „Ich denke, wir bringen dann schon in gewissen Momenten vielleicht auch eine gewisse Lockerheit rein. Das ist etwas, das, glaube ich, der deutschen Kultur ganz guttut, sage ich jetzt einmal. Trotzdem gibt es von der Grundkultur her und natürlich auch sprachlich nicht so viele Unterschiede. Natürlich habe ich mich vielleicht ein bisschen mehr anpassen müssen als jetzt da in Bayern.“