Bei der TSG Hoffenheim hat sich Andreas Schicker als Geschäftsführer mittlerweile etablieren können. Zusammen mit Trainer Christian Ilzer will er den Verein nachhaltig zu Erfolgen führen. In der Sendung „Talk und Tore“ auf Sky hat sich Schicker über den Wechsel von Sturm Graz nach Deutschland geäußert und verraten, wie es ihm dabei ergangen ist.
Mit Sturm Graz haben Schicker und Ilzer große Erfolge gefeiert – dann allerdings wechselte das Erfolgsduo nacheinander zur TSG Hoffenheim. Die Anfangsphase gestaltete sich dabei allerdings schwierig. Immerhin kämpfte man zunächst um den Abstieg, hatte dann sportlichen Erfolg, aber sah sich mit internen Grabenkämpfen konfrontiert
Schicker sitzt nun fest im Sattel – wenngleich man auf sportlicher Ebene in dieser Saison noch auf Besserung hofft. „Ich glaube, dass wir einen schwierigen Start hatten. Jetzt sind wir dann wieder auf Schiene. Es ist ein bisschen anders als jetzt bei den Bayern. Ich will es nicht an einem Tabellenplatz festmachen. Ich finde, der Weg, den wir dann jetzt mit vielen jungen Spielern eingeschlagen haben, braucht Zeit“, gibt sich Schicker so auch diplomatisch.
Sein Ansehen im Verein ist längst gewachsen. Doch wie war es unmittelbar nach seinem Wechsel von Graz nach Deutschland? „Ich habe schon das Gefühl, dass das gut passt und du natürlich, wenn du von Österreich kommst, schon mal merkst, dass das alles, was man in Österreich vielleicht erreicht hat, dann schon eher einmal klein gesehen wird und dass du dir das dann wieder erarbeiten musst“, so der TSG-Geschäftsführer.
„Bringen gewisse Lockerheit“
Allerdings ist er überzeugt, dass gerade Österreich in der deutschen Bundesliga wichtige Eigenschaften abseits des Fachlichen mitbringen können: „Ich denke, wir bringen dann schon in gewissen Momenten vielleicht auch eine gewisse Lockerheit rein. Das ist etwas, das, glaube ich, der deutschen Kultur ganz guttut, sage ich jetzt einmal. Trotzdem gibt es von der Grundkultur her und natürlich auch sprachlich nicht so viele Unterschiede. Natürlich habe ich mich vielleicht ein bisschen mehr anpassen müssen als jetzt da in Bayern.“
Im Verein fühlt er sich nun wohl und möchte dort nun die nächsten erfolgreichen Schritte setzen. Und als abschließendes Fazit erklärt Schicker schließlich: „Mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, dass wir Österreicher in der Bundesliga schon geschätzt werden.“
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