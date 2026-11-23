Die Zeit rund um den Black Friday im November ist längst zu einer der wichtigsten Shopping-Perioden des Jahres geworden – hier finden Sie die besten Angebote zum Start der Black Week. Doch in diesem Jahr zeichnet sich Novum ab: Zwar werden erneut mehr Konsumenten (55 Prozent) auf Schnäppchenjagd gehen, allerdings dürften erstmals die Ausgaben zum Vorjahr nicht mehr steigen, sondern bei geschätzten 530 Millionen Euro stagnieren, so eine Analyse des Instituts für Handel, Absatz und Marketing an der JKU in Linz (IHaM).