Mehr als jeder zweite Österreicher (55 Prozent) plant heuer rund um den Black Friday Einkäufe – so viele wie noch nie. Gleichzeitig stagnieren jedoch erstmals die Ausgaben. Mit rund 530 Millionen Euro dürfen es gleich viel wie im Vorjahr sein. Der Linzer Handelsforscher Christoph Teller warnt zudem vor dem „süßen Gift der Rabattschlacht“.
Die Zeit rund um den Black Friday im November ist längst zu einer der wichtigsten Shopping-Perioden des Jahres geworden – hier finden Sie die besten Angebote zum Start der Black Week. Doch in diesem Jahr zeichnet sich Novum ab: Zwar werden erneut mehr Konsumenten (55 Prozent) auf Schnäppchenjagd gehen, allerdings dürften erstmals die Ausgaben zum Vorjahr nicht mehr steigen, sondern bei geschätzten 530 Millionen Euro stagnieren, so eine Analyse des Instituts für Handel, Absatz und Marketing an der JKU in Linz (IHaM).
Die Österreicher sind nämlich zusehends misstrauischer, was die Aktionswoche betrifft. 82 Prozent geben an, der Ansicht zu sein, dass Black Friday die Menschen dazu verleitet, Dinge zu kaufen, die sie gar nicht benötigen. Drei von vier vermuten sogar, dass manche Preise zuvor erhöht wurden, um anschließend höhere Nachlässe geben zu können. Nur mehr gut jeder Zweite (54 Prozent) hält die beworbenen Rabatte für glaubwürdig.
Was heute die Kassen klingeln lässt, kann morgen den Wert der Marke untergraben.
Handelsforscher Prof. Christoph Teller
Glaubwürdigkeit regulärer Preise wird untergraben
Die stetige Ausweitung der Aktionen kann jedoch langfristig die Glaubwürdigkeit der regulären Preise untergraben und zu einem verstärkten Rabatt-Wettbewerb führen. Kunden warten dann gezielt auf Zeiten mit Nachlässen. „Black Friday ist für den Einzelhandel ein süßes Gift. Die Wirkung setzt schnell ein, doch bei regelmäßiger Entnahme drohen erhebliche Nebenwirkungen. Das kann nicht nur die Ertragskraft schwächen, sondern langfristig auch das Preis- und Markenimage beschädigen.“
Besonders gefährlich werde diese Rabattabhängigkeit für Unternehmen, deren betriebswirtschaftliches Immunsystem durch geringe Margen, hohe Kosten und intensiven Wettbewerb bereits angeschlagen ist. „Was heute die Kassen klingeln lässt, kann morgen den Wert der Marke untergraben“, gibt IHaM-Institutsvorstand Christoph Teller zu bedenken.
Online-Einkäufe dominant, aber stationäre Angebote legen zu
47 Prozent der Black-Friday-Shopper kaufen (auch) im Internet. Drei Viertel der Befragten nutzen dabei den Online-Riesen Amazon. Die Nutzung von Temu, Shein & Co. fällt – möglicherweise wegen der Paketsteuer – heuer hingegen etwas geringer aus. Dafür wird auch wieder etwas öfter in den stationären Laden geshoppt. Nach 30 Prozent im Vorjahr planen heuer 33 Prozent, in ein physisches Geschäft zu gehen. Besonders gefragt sind dabei Shopping- und Fachmarktzentren, während Einkaufsstraßen heuer etwas weniger profitieren dürften.
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