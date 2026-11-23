Ein fataler Unfall ereignete sich am Montag auf der Brixentalstraße in Wörgl in Tirol: Ein Lenker war in den abgesperrten Bereich einer Baustelle geraten. Während sich ein Arbeiter durch einen Sprung über die Leitschiene in Sicherheit bringen konnte, hatte sein Kollege weniger Glück.
Am Montag gegen 11.40 Uhr lenkte ein 40-jähriger Österreicher den Pkw auf der Brixentalstraße in Wörgl aus Richtung Hopfgarten kommend in Richtung Wörgl.
Ein Arbeiter sprang über Leitschiene, ein anderer wurde erfasst
Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Mann mit dem Fahrzeug in den abgesperrten Bereich einer Baustelle. Von den zu diesem Zeitpunkt auf der Baustelle arbeitenden Personen konnte sich ein 51-jähriger Österreicher mit einem Sprung über eine Leitplanke in Sicherheit bringen. Ein 36-jähriger bosnischer Arbeiter wurde vom Pkw erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert.
Lenker in den Schockraum geflogen
Der 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der 36-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der 40-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in den Schockraum der Klinik Innsbruck geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.