Ein Arbeiter sprang über Leitschiene, ein anderer wurde erfasst

Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Mann mit dem Fahrzeug in den abgesperrten Bereich einer Baustelle. Von den zu diesem Zeitpunkt auf der Baustelle arbeitenden Personen konnte sich ein 51-jähriger Österreicher mit einem Sprung über eine Leitplanke in Sicherheit bringen. Ein 36-jähriger bosnischer Arbeiter wurde vom Pkw erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert.