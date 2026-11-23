Rapid sprengte mit seinem Traumstart in die Bundesliga-Saison viele Bestmarken. Auch ein Verdienst von Torhüter Niklas Hedl, der schon achtmal sein Tor sauber hielt, statistisch der beste Goalie der Liga ist. Und schon seit vier Pflichtspielen nicht mehr zu bezwingen war. Für den 25-Jährigen nebensächlich: „Wichtig ist nur, wo wir am Ende in der Tabelle stehen.“ Aber auch seine Zahlen lügen nicht...
Okay, Roter Stern Belgrad, Hertha BSC (2. deutsche Liga) oder der FC Barcelona haben international sogar einen noch besseren Saisonstart als Rapid auf den Liga-Rasen gezaubert – aber auch der grün-weiße Rekordstart mit zwölf Siegen in 13 Runden und 42 Toren verleiht früh zum Träumen. Bei nun sechs Punkten Vorsprung...
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