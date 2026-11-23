Rapid sprengte mit seinem Traumstart in die Bundesliga-Saison viele Bestmarken. Auch ein Verdienst von Torhüter Niklas Hedl, der schon achtmal sein Tor sauber hielt, statistisch der beste Goalie der Liga ist. Und schon seit vier Pflichtspielen nicht mehr zu bezwingen war. Für den 25-Jährigen nebensächlich: „Wichtig ist nur, wo wir am Ende in der Tabelle stehen.“ Aber auch seine Zahlen lügen nicht...