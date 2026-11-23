Die beste Zeit beim Skiweltcup erleben und dabei mit etwas Glück selbst mit echten Ski-Legenden auf der Piste stehen! Die „Krone“ verlost für die heimischen Weltcup-Highlights insgesamt 1.000 Tickets sowie vier exklusive „Krone“-Bestzeit-Pakete für jeweils vier Personen. Von Gosau über Flachau und Schladming bis nach Saalbach warten packende Rennen, einzigartige Erlebnisse und jede Menge Preise!
Wenn sich die besten Skifahrerinnen und Skifahrer der Welt auf Österreichs legendären Rennstrecken messen, ist Gänsehaut garantiert. Tausende Fans, mitreißende Stimmung und sportliche Höchstleistungen machen den alpinen Skiweltcup Jahr für Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis. In der Wintersaison 2026/27 haben Sie jetzt die Gelegenheit, bei gleich vier österreichischen Weltcup-Stationen live dabei zu sein und das mit etwas Glück sogar als ganz besonderer VIP-Gast!
Denn neben insgesamt 1.000 Eintrittskarten für die Weltcup-Rennen wartet an jedem der vier Austragungsorte auch ein exklusives „Krone“-Bestzeit-Paket für einen Gewinner und drei Begleitpersonen. Darin enthalten sind Übernachtungen in zwei Doppelzimmern, vier Tickets für die jeweiligen Rennen, Skipässe für jeweils zwei Tage sowie hochwertige Preise von Atomic, Ski Austria und Gösser. Das absolute Highlight: ein ganz persönliches Skierlebnis mit einer österreichischen Ski-Legende!
Mit Michaela Dorfmeister auf die Piste in Gosau
Wenn der Skiweltcup Ende Dezember in Gosau (Dachstein-West) Station macht, dürfen sich Wintersportfans auf zwei spannende Renntage freuen. Am 28. Dezember steht der Riesentorlauf auf dem Programm, ehe am 29. Dezember im Slalom um die begehrten Podestplätze gekämpft wird. Die „Krone“ bringt Sie hautnah an die Strecke und verlost für beide Bewerbe jeweils 75x2 Tickets!
Doch damit nicht genug: Ein ganz besonderes Erlebnis wartet auf die Gewinner des „Krone“-Bestzeit-Pakets für Gosau. Gemeinsam mit drei Begleitpersonen dürfen sie Doppelolympiasiegerin Michaela Dorfmeister persönlich kennenlernen und mit der österreichischen Ski-Ikone auf die Piste gehen. Bei einer gemeinsamen Streckenbesichtigung des Riesentorlauf- und Slalomhanges gibt „Dorfi“ spannende Einblicke in die Welt des Spitzensports. Dazu gibt es das umfangreiche Bestzeit-Paket mit Übernachtungen, Renntickets, Skipässen und zahlreichen exklusiven Preisen.
Für die passende Erholung sorgt das Hotel Grand Elisabeth in Bad Ischl. Kaiserliches Flair trifft auf Pistenspaß. Im Grand Elisabeth mitten in Bad Ischl warten stilvolle Zimmer, modern interpretierte Salzkammergut-Küche und ein Spa zum Abschalten nach dem Skitag. Die Skipässe fürs Gewinnspiel kommen vom Skigebiet Dachstein West.
Das Flutlicht-Spektakel mit Michaela Kirchgasser erleben
Wenn die Ski-Elite im neuen Jahr nach Flachau kommt, verwandelt sich die Hermann-Maier-Weltcupstrecke wieder in eine Bühne für große Emotionen. Erstmals stehen hier 2027 gleich zwei Weltcup-Rennen auf dem Programm: Am 4. Jänner kämpfen die Damen im Riesentorlauf, am 5. Jänner folgt der Slalom. Für beide Rennen verlost die „Krone“ jeweils 50x2 Tickets, mit denen Sie die Stars hautnah anfeuern können.
Wer sich das „Krone“-Bestzeit-Paket für Flachau sichert, darf sich auf ein Erlebnis der besonderen Art freuen. Gemeinsam mit drei Begleitpersonen geht es mit der ehemaligen ÖSV-Spitzenläuferin Michaela Kirchgasser auf die Piste. „Kirchi“ kennt die Hermann-Maier-Weltcupstrecke bestens und zeigt den Gewinnern, welche Herausforderungen die weltbesten Athletinnen beim Kampf um die Spitzenplätze meistern müssen. Neben diesem persönlichen Treffen wartet selbstverständlich auch hier das große Bestzeit-Paket mit jeder Menge weiterer Highlights.
Übernachtet wird im 4-Sterne-Hotel Hartl! Vom Hotel geht’s in wenigen Minuten auf die Piste. Der Einstieg in das Ski-Erlebnis des Snow Space Salzburg ist nur wenige Minuten zu Fuß vom Hotel Hartl entfernt. Lassen Sie Ihre Ski über Nacht in unserem kostenlosen Skidepot direkt beim Lift und starten Sie am nächsten Tag unbeschwert auf die Piste. Die Skipässe fürs Gewinnspiel stellt das Snow Space Salzburg zur Verfügung.
Mit zwei Ski-Legenden auf der Planai
Das legendäre Nightrace zählt zu den absoluten Höhepunkten des österreichischen Skiwinters. Tausende begeisterte Fans, eine einzigartige Atmosphäre und spektakuläre Läufe sorgen jedes Jahr für unvergessliche Momente. Am 26. Jänner steht der Riesentorlauf auf dem Programm, ehe am 27. Jänner der legendäre Slalom der Herren folgt. Die „Krone“ verlost für beide Rennen jeweils 75x2 Tickets.
Noch näher an das Geschehen kommen die Gewinner des „Krone“-Bestzeit-Pakets für Schladming. Sie dürfen gemeinsam mit drei Begleitpersonen auf die Piste und dabei gleich zwei ehemalige ÖSV-Stars treffen: Reinfried Herbst und Manfred Pranger. Die beiden feierten während ihrer aktiven Karriere zahlreiche Erfolge und sind bis heute eng befreundet. Bei einer gemeinsamen Hangbefahrung auf der Planai geben sie spannende Einblicke, erzählen persönliche Anekdoten und machen diesen Weltcup-Besuch zu einem Erlebnis, das garantiert lange in Erinnerung bleibt. Das umfangreiche Bestzeit-Paket rundet den besonderen Ski-Ausflug ab.
Mit Mirjam Puchner auf der WM-Strecke in Saalbach
Zum Abschluss wartet in Saalbach noch einmal ein echtes Highlight auf alle Skifans. Der Austragungsort der alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2025 wird Ende Februar erneut zum Schauplatz spektakulärer Speed-Bewerbe. Am 27. Februar steht die Abfahrt der Herren auf dem Programm, gefolgt vom Super-G am 28. Februar. Wer bei diesen rasanten Rennen live mitfiebern möchte, hat jetzt die Chance auf jeweils 50x2 Tickets.
Ein unvergessliches Erlebnis verspricht auch das „Krone“-Bestzeit-Paket für Saalbach. Gemeinsam mit drei Begleitpersonen treffen die Gewinner auf die österreichische Speed-Spezialistin Mirjam Puchner. Die Salzburgerin kennt die Herausforderungen der Strecke aus eigener Erfahrung und zeigt bei einer gemeinsamen Streckenbesichtigung, worauf es im Weltcup besonders ankommt. Dazu gibt es Übernachtungen, Eintrittskarten, Skipässe und die exklusiven Bestzeit-Preise.
Mit den vier „Krone“-Bestzeit-Paketen wartet auf jeweils einen Gewinner und drei Begleitpersonen weit mehr als ein gewöhnlicher Weltcup-Besuch.
Jetzt mitmachen und erleben Sie beim Skiweltcup
Exklusiv mit der „Krone“ haben Sie nun die Chance beim heimischen Ski-Weltcup hautnah dabei zu sein und mit ein wenig Glück können Sie auch der Gewinner eines unserer Bestzeit-Pakete sein! Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. Dezember, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.