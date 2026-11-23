Noch näher an das Geschehen kommen die Gewinner des „Krone“-Bestzeit-Pakets für Schladming. Sie dürfen gemeinsam mit drei Begleitpersonen auf die Piste und dabei gleich zwei ehemalige ÖSV-Stars treffen: Reinfried Herbst und Manfred Pranger. Die beiden feierten während ihrer aktiven Karriere zahlreiche Erfolge und sind bis heute eng befreundet. Bei einer gemeinsamen Hangbefahrung auf der Planai geben sie spannende Einblicke, erzählen persönliche Anekdoten und machen diesen Weltcup-Besuch zu einem Erlebnis, das garantiert lange in Erinnerung bleibt. Das umfangreiche Bestzeit-Paket rundet den besonderen Ski-Ausflug ab.