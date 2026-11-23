Der Rückstand des FC Red Bull Salzburg auf Bundesliga-Tabellenführer Rapid beträgt nach 13 Spieltagen sechs Punkte. Am kommenden Sonntag wartet der Hit gegen Double-Gewinner LASK, in dem man keinesfalls weiteren Boden verlieren darf. Unruhig wird in der Mozartstadt allerdings keiner, wie die Protagonisten der „Krone“ verrieten.