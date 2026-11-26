Basketball-Star LeBron James hat einen weiteren Rekord aufgestellt. Der bald 42-Jährige wurde beim 111:104-Sieg der Philadelphia 76ers gegen Miami zum ältesten Spieler der NBA-Geschichte mit einem Triple-Double. James kam auf 25 Punkte, 10 Rebounds und 12 Assists.
Philadelphia führt die Eastern Conference mit 15 Siegen aus 19 Spielen an. Unterdessen durchbrach Kevin Durant als fünfter Spieler die 33.000-Punkte-Marke.
Der 38-Jährige schaffte beim 116:104-Sieg seiner Houston Rockets über die Phoenix Suns 20 Punkte, dies war vor ihm nur noch Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928), Kareem Abdul-Jabbar (38.387) und James (43.697) gelungen.
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