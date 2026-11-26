Was für ein rasanter Aufstieg! Yanik Spalt durfte mit gerade einmal 19 Jahren von Beginn an in der Champions League ran. „Das ist ja Wahnsinn“, sorgt der Stuttgart-Legionär auch bei Ex-Kicker Marko Stankovic für Begeisterung.
Bei Stuttgarts 0:2-Niederlage in Mailand am Mittwochabend lief Yanik Spalt erstmals international von Beginn an für die Schwaben ein. Inter traf durch Nicolo Barrella kurz vor der Pause Metall, Petar Sucic verwertete schließlich einen Hand-Elfer (57.). Der eingewechselte Lautaro Martinez traf zur Entscheidung (74.).
„Das zeigt, was er für ein Potenzial hat“
Trotz der Niederlage durfte sich Spalt über den nächsten Meilenstein in seiner noch jungen Karriere freuen. „Ich habe meine ersten Profischritte beim DSV Leoben in der zweiten Liga gemacht und der startet mit Champions League, mit Nationalteam, mit deutscher Bundesliga. Für den kann es ja nur noch bergab gehen. Das ist ja Wahnsinn“, schwärmt Sky-Experte Marko Stankovic vom 19-jährigen Vorarlberger. „Es ist großartig! Wenn so ein junger Spieler nicht so gut wäre, würden sie trotz der Ausfälle irgendeinen anderen gestandenen Spieler umfunktionieren. Das zeigt, was er für ein Potenzial hat. Für uns ein Traum, für ihn natürlich ein unglaubliches Highlight.“
Vor neun Tagen hatte Spalt beim 1:1 in der Nations League gegen Israel sein Nationalteam-Debüt gefeiert. Teamchef Ralf Rangnick wechselte den Mittelfeldspieler in der 87. Minute für Konrad Laimer ein.
Hamann: „Riesenchance“ für Spalt
„Ich habe mit einem Stuttgart-Verantwortlichen vor einigen Wochen gesprochen und da wird er in den höchsten Tönen gelobt. Ich glaube, er hat ein bisschen darunter gelitten, dass die Mannschaft nicht sehr gut in die Saison gestartet ist, weil es natürlich für einen jungen Spieler immer besser ist, wenn du in eine funktionierende Mannschaft reinkommst und da ein bisschen Sicherheit hast und die Sachen mehr oder weniger von selbst laufen“, schildert Legende Didi Hamann.
Dass der ÖFB-Jungspund nun im San Siro in der Stuttgart-Startelf stand, sei „ein riesiger Vertrauensbeweis“. „Wenn man sieht, wen Sebastian Hoeneß draußen gelassen hat, da sieht man schon, dass er mit dem Stammpersonal nicht zufrieden ist. Das geht ja jetzt schon über einige Wochen. Ich habe es vorher gesagt, sie sind in die Bundesliga-Saison gestottert. Eine Riesenchance für ihn“, sagt Hamann über Spalt, der den rot-weiß-roten Fans wohl noch viel Freude bereiten wird.
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