„Das zeigt, was er für ein Potenzial hat“

Trotz der Niederlage durfte sich Spalt über den nächsten Meilenstein in seiner noch jungen Karriere freuen. „Ich habe meine ersten Profischritte beim DSV Leoben in der zweiten Liga gemacht und der startet mit Champions League, mit Nationalteam, mit deutscher Bundesliga. Für den kann es ja nur noch bergab gehen. Das ist ja Wahnsinn“, schwärmt Sky-Experte Marko Stankovic vom 19-jährigen Vorarlberger. „Es ist großartig! Wenn so ein junger Spieler nicht so gut wäre, würden sie trotz der Ausfälle irgendeinen anderen gestandenen Spieler umfunktionieren. Das zeigt, was er für ein Potenzial hat. Für uns ein Traum, für ihn natürlich ein unglaubliches Highlight.“