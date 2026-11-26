Narcos in Oberösterreich! Im Rahmen mehrerer Zollkontrollen in einem Logistikzentrum für Paketdienste in Oberösterreich wurden in den vergangenen Wochen erhebliche Mengen an illegalen Suchtmitteln sichergestellt. Die Drogen sind mehrere Millionen Euro wert.
Bei mehreren Lieferungen wurden insgesamt rund 900 Kilogramm Marihuana, mehr als 60 Kilogramm Cannabisharz sowie über 26 Kilogramm Kokain sichergestellt. Die aufgegriffenen Drogen dürften einen Straßenverkaufswert im zweistelligen Millionenbereich haben.
Aufgriff bei Routinekontrolle
Bereits am 15. Juli sicherten die Zollbehörden im Zuge einer Routinekontrolle in einem oberösterreichischen Logistikzentrum über 120 Kilogramm Hanfblüten sowie rund 1,2 Kilogramm Kokain. Die Suchtmittel waren auf einem spanischen Lkw in 27 Sendungen verpackt und mit speziellen Methoden wie Vakuumverpackung und geruchsneutralisierenden Materialien behandelt worden, um ihre Entdeckung zu erschweren. Die Empfängeradressen wiesen überwiegend auf Griechenland hin, daneben gab es auch Adressen in Ungarn, Rumänien und Österreich.
Zahlreiche Kontrollen
Ausgehend von diesem Aufgriff führte der Zoll in den kommenden Wochen Schwerpunktkontrollen durch, die zu zahlreichen weiteren Funden führten. So wurden nur zwei Tage später am gleichen Ort 62 verdächtige Pakete, die Cannabis enthielten, entdeckt. Am 20. Juli wurden erneut auf einem spanischen Lastwagen 42 Kartons mit Suchtmitteln sichergestellt. Auch diese Sendungen waren mit ähnlichen Methoden verpackt und sollten ebenso an Empfänger in Griechenland, Ungarn, Rumänien und Österreich geliefert werden.
Fast täglich neue Funde
Dieses Muster setzte sich bei weiteren Kontrollen fort, so kam es in den folgenden Tagen fast täglich zu neuen Drogenfunden. Die Gesamtbilanz deutet auf einen schweren Schlag gegen die internationale Drogenkriminalität hin: rund 900 Kilogramm Marihuana, 62,35 Kilogramm Cannabisharz und 26,55 Kilogramm Kokain wurden insgesamt gefunden.
Die Suchtmittel wurden durch die Zollbediensteten dokumentiert und sichergestellt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Verantwortlichen zu überführen und den illegalen Handel zu unterbinden.
„Der bedeutende Drogenfund unterstreicht die Bedeutung der Arbeit des österreichischen Zolls. Auch wenn die Methoden noch so ausgeklügelt sind, führen unsere Kontrollen dazu, dass es aufgedeckt wird, wenn illegale Substanzen geschmuggelt werden. Die Funde sind einerseits ein Schlag gegen die Drogenkriminalität in Europa, aber auch ein präventiv wichtiger Schritt“, so Finanzminister Markus Marterbauer.
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