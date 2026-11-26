Bei mehreren Lieferungen wurden insgesamt rund 900 Kilogramm Marihuana, mehr als 60 Kilogramm Cannabisharz sowie über 26 Kilogramm Kokain sichergestellt. Die aufgegriffenen Drogen dürften einen Straßenverkaufswert im zweistelligen Millionenbereich haben.

Aufgriff bei Routinekontrolle

Bereits am 15. Juli sicherten die Zollbehörden im Zuge einer Routinekontrolle in einem oberösterreichischen Logistikzentrum über 120 Kilogramm Hanfblüten sowie rund 1,2 Kilogramm Kokain. Die Suchtmittel waren auf einem spanischen Lkw in 27 Sendungen verpackt und mit speziellen Methoden wie Vakuumverpackung und geruchsneutralisierenden Materialien behandelt worden, um ihre Entdeckung zu erschweren. Die Empfängeradressen wiesen überwiegend auf Griechenland hin, daneben gab es auch Adressen in Ungarn, Rumänien und Österreich.