Die Fußball-Landesliga ist in die Winterpause abgebogen. Für Torjäger Dominik Weiß fast ein bisschen schade. Der 32-Jährige ist wieder einmal in bestechender Form. Mit 15 Toren führt der Goalgetter vom Dienst, der alle 83 Minuten ins Schwarze trifft, wieder einmal die Torschützenliste an. Und ist damit mitverantwortlich dafür, dass seine Ilzer sich in der Hinrunde die Herbstmeisterschaft sicherten.