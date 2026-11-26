Der 25-Jährige war in dieser Woche am Knie operiert worden. Bei dem kleinen Eingriff sei der Zustand des Iliotibialbands, das an der Außenseite des Oberschenkels vom Becken bis zum Schienbein verläuft, verbessert worden, erklärte Sinner bei Instagram. „Ich vermisse es wirklich, auf dem Platz zu sein, und werde jetzt mit meinem Team die Rehabilitation beginnen“, schrieb er.