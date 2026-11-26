Italiens Tennisstar Jannik Sinner hat nach seiner Knie-OP erwartungsgemäß seine Teilnahme an den Australian Open 2027 abgesagt.
„Wir standen in regelmäßigem Kontakt mit Janniks Team, und dieses hat bestätigt, dass er nach seiner kürzlich erfolgten Operation nicht bei den Australian Open im Jänner dabei sein wird“, erklärte Andrew Abdo, Geschäftsführer von Tennis Australia, nach Angaben der Nachrichtenagentur PA in einer Stellungnahme. „Jannik liebt es, hier in Melbourne anzutreten, und freut sich darauf, 2028 zu den Australian Open zurückzukehren.“
Der 25-Jährige war in dieser Woche am Knie operiert worden. Bei dem kleinen Eingriff sei der Zustand des Iliotibialbands, das an der Außenseite des Oberschenkels vom Becken bis zum Schienbein verläuft, verbessert worden, erklärte Sinner bei Instagram. „Ich vermisse es wirklich, auf dem Platz zu sein, und werde jetzt mit meinem Team die Rehabilitation beginnen“, schrieb er.
Knie reagierte nicht wie erhofft
Und erklärte weiter: „In den letzten Monaten haben wir gemeinsam mit meinem Team alles versucht, um meine Verletzung ohne Operation zu behandeln. Nach einigen sehr ermutigenden Fortschritten zu Beginn reagierte mein Knie leider nicht so, wie wir alle gehofft hatten.“
Sinner hat seit dem gewonnenen Wimbledon-Finale gegen Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev Mitte Juli kein Match mehr bestritten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.