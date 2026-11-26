Operation für Spieler unumgänglich

Der Schweizer war erst in der vergangenen Woche nach einer Knieverletzung, die er im Spiel gegen den LASK erlitten hatte, wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Unter voller Belastung wurde die Verletzung aber wieder akut. Eine Operation sei jetzt unumgänglich gewesen, heißt es in einer Aussendung.