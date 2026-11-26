Nach Haris Tabakovic kann der nächste Stammspieler von Red Bull Salzburg erst 2027 wieder ins Pflichtspielgeschehen eingreifen. Dominik Schmid musste sich wegen seiner Knieverletzung einer Operation unterziehen und ist nun etliche Wochen zum Zuschauen verdammt.
Für Red Bull Salzburg kommt es einmal mehr knüppeldick! Jetzt fällt auch noch Dominik Schmid etliche Wochen aus und kehrt erst 2027 wieder auf den Platz zurück. Das gab der Klub am Donnerstagvormittag bekannt.
Operation für Spieler unumgänglich
Der Schweizer war erst in der vergangenen Woche nach einer Knieverletzung, die er im Spiel gegen den LASK erlitten hatte, wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Unter voller Belastung wurde die Verletzung aber wieder akut. Eine Operation sei jetzt unumgänglich gewesen, heißt es in einer Aussendung.
„Ziel ist es, dass Dominik Schmid zum Trainingsstart im neuen Jahr (Anfang Jänner, Anm.) wieder schrittweise ins Geschehen einsteigen kann“, vermeldeten die Bullen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.