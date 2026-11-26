Der aktuelle Ausbruch wird durch die seltene Bundibugyo-Variante des Ebola-Virus verursacht. Für diesen Erregertyp gibt es bisher keine zugelassenen Impfstoffe oder Behandlungen. Die Epidemie war Mitte Mai in der nordöstlichen Provinz Ituri offiziell festgestellt worden und hat sich inzwischen auf acht der 26 Provinzen des Kongo ausgebreitet.