Nicht unter Kontrolle
12.000 Infektionen nach Ebola-Ausbruch im Kongo
Die Ausbreitung des Ebola Virus in der Demokratischen Republik Kongo nimmt dramatische Ausmaße an. Mittlerweile wurden in dem zentralafrikanischen Land mehr als 12.000 Infektionen bestätigt. Regierungsangaben zufolge wurden bis Donnerstag 12.021 Infektionen und 5904 Todesfälle registriert.
Der aktuelle Ausbruch wird durch die seltene Bundibugyo-Variante des Ebola-Virus verursacht. Für diesen Erregertyp gibt es bisher keine zugelassenen Impfstoffe oder Behandlungen. Die Epidemie war Mitte Mai in der nordöstlichen Provinz Ituri offiziell festgestellt worden und hat sich inzwischen auf acht der 26 Provinzen des Kongo ausgebreitet.
Viele Infektionsketten unentdeckt
Lediglich 15 Prozent der neuen Fälle stammten von bekannten Kontaktpersonen, teilte die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC Anfang des Monats mit. Dies bedeutet, dass viele Infektionsketten unentdeckt bleiben.
Es ist der bisher zweitschwerste Ebola-Ausbruch. Der bisher schwerste Ausbruch der lebensbedrohlichen Infektionskrankheit ereignete sich zwischen 2014 und 2016 in Westafrika mit mehr als 28.600 Infizierten und über 11.000 Toten.
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