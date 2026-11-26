Bands wie Nirvana, die Smashing Pumpkins oder die Pixies stehen Pate für den Alternative Rock mit Grunge-Einschlag, der vornehmlich an die ruppige Phase der frühen 90er-Jahre erinnert. „Ich habe dieses Album für mein jugendliches Ich gemacht“, gab sie bei der Veröffentlichung des Werkes bekannt, „und für alle anderen, denen es genauso ging wie mir.“ Aktuell ist Paris gerade in schwere Erbstreitigkeiten verwickelt, fordert rund 600 Millionen Dollar aus dem Nachlass ihres Vaters. Die Tochter von Michael Jackson zu sein, war für die Kalifornierin auch eine Bürde, für die sie einen hohen Preis bezahlte. Mit 15 versuchte sie, sich das Leben zu nehmen, danach kämpfte sie jahrelang gegen Depressionen und Alkoholprobleme an.