Rechtzeitig vor Weihnachten stockt das renommierte Frequency Festival in St. Pölten noch einmal kräftig auf. Superstars wie Steve Aoki, Ellie Goulding und Marshmello sind neu am Billing – dazu darf man sich auf das erste Konzert von Paris Jackson in Österreich freuen. Die Tochter von Megastar Michael Jackson ging über die Jahre durch viele Krisen.
Bei diesen Genen darf man sich auf einen fulminanten Auftritt freuen – beim von der „Krone“ präsentierten Frequency Festival in St. Pölten wird Paris Jackson erstmals eine österreichische Bühne entern. Wien ist ihr bekannt, sie war bereits 2018 beim Life Ball zu Gast – nun wird sie auch alle Popfans zum Kreischen bringen. Grund für die musikalische Premiere ist ihr diesen Sommer erschienenes, zweites Album „Happiest Day Of My Life“, das der Tochter von Pop-Superstar Michael Jackson endlich den nötigen Respekt als Musikerin einbringt.
Während der Vater zum vielleicht größten Popstar aller Zeiten mutierte, mag es die 28-Jährige düsterer und mysteriöser. Die mit 4-Non-Blondes-Sängerin Linda Perry eingespielte Platte lebt von verzerrten Gitarren, einer düsteren Atmosphäre und tiefgehenden Texten, die sich offen mit diversen gesundheitlichen Rückschlägen in Paris’ Vergangenheit beschäftigen.
Bands wie Nirvana, die Smashing Pumpkins oder die Pixies stehen Pate für den Alternative Rock mit Grunge-Einschlag, der vornehmlich an die ruppige Phase der frühen 90er-Jahre erinnert. „Ich habe dieses Album für mein jugendliches Ich gemacht“, gab sie bei der Veröffentlichung des Werkes bekannt, „und für alle anderen, denen es genauso ging wie mir.“ Aktuell ist Paris gerade in schwere Erbstreitigkeiten verwickelt, fordert rund 600 Millionen Dollar aus dem Nachlass ihres Vaters. Die Tochter von Michael Jackson zu sein, war für die Kalifornierin auch eine Bürde, für die sie einen hohen Preis bezahlte. Mit 15 versuchte sie, sich das Leben zu nehmen, danach kämpfte sie jahrelang gegen Depressionen und Alkoholprobleme an.
Musik, Schauspiel und das Modeln haben sie aus der Abwärtsspirale herausgeholt. Beim Frequency darf man sich jetzt auf den Rockstar Paris Jackson freuen. Neben den bereits etablierten Top-Acts Pitbull, Tokio Hotel, Bibiza, Finch und AnnenMayKantereit ebenfalls neu an Bord sind Marshmello, Ellie Goulding, Cobrah, Jude York, Genesis Owusu, Pesces Raros, The Skinner Brothers, Cardinals, The Magic Mumble Jumble, Steve Aoki, Example, Lacazette, Snap!, Zackavelli, Seb Lowe, Udo West, Headjets und Mia Morgan. Das Frequency findet von 19. bis 21. August im St. Pöltner Green Park statt. Unter www.frequency.at gibt es alle Infos und die Karten. Am 7. Dezember um 12 Uhr findet der letzte Preissprung bei den Festivaltickets statt.
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