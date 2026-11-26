Die Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und Parlamentsredakteure sprach in einer Aussendung dazu von „Message control im U-Ausschuss“: „Die Möglichkeit, den Kameraschwenk abzulehnen, sollte Auskunftspersonen schützen, die nicht im öffentlichen Rampenlicht stehen. Auf führende Politikerinnen und Politiker trifft das nicht zu, egal ob sie noch im Amt sind oder nicht. Bei anderen Anlässen suchen sie Öffentlichkeit und Kameras geradezu“, sagt Claudia Dannhauser, Vorsitzende der Vereinigung. Auch wenn natürlich grundsätzlich festgehalten werden muss, dass die Auskunftspersonen – und zwar alle – dieses Recht haben.