Der letzte Tag der „Black Week“ im Pilnacek-U-Ausschuss, bei dem die Befragung von aktuellen und ehemaligen ÖVP-Spitzen im Fokus steht. Altbundeskanzler Karl Nehammer ist die erste Auskunftsperson am Donnerstag zu den Vorgängen rund um das Ableben von Ex-Sektionschef Christian Pilnacek. Am Nachmittag soll dann ein weiterer Polizist befragt werden, dabei geht es um einen durchaus brisanten Aktenvermerk.
Wer wusste was wann und von wem beziehungsweise warum? Diese Fragen beschäftigten den Pilnacek-U-Ausschuss bereits mehrfach, geht es doch darum, Kommunikationswege und daraus resultierende, mögliche Interventionsversuche rund um die Aufarbeitung des Todesfalls Pilnacek aufzuzeigen. Dazu will man am Donnerstag Altkanzler Karl Nehammer befragen – und auch zur Geisterfahrt des früheren, mächtigen Sektionschefs am Vorabend seines Todes.
Aktenvermerk zu Geisterfahrt wirft Fragen auf
Auch was Nehammer über den Verbleib von Pilnaceks Datenträgern wusste, will die FPÖ von ihm wissen. Abgeordneter Gernot Darmann: „Wir wollen wissen, ob und inwiefern er in diese Informationskette eingebunden war.“ Der für den Nachmittag geladene Bezirksinspektor C. soll einen Aktenvermerk erstellt haben, indem die Geisterfahrt als „in suizidaler Absicht“ tituliert wurde. Dem widersprachen Autobahnpolizisten, die Pilnacek anhielten. Dieser sei damals klar ansprechbar und ruhig gewesen.
Die ÖVP sah in der Ladung des Polizisten hingegen „die Suche nach der Nadel im Heuhaufen“ und verlangte von den Freiheitlichen, „sich endlich bei den Polizistinnen und Polizisten zu entschuldigen“. Auch die Ladung des früheren Bundeskanzlers sorgte erwartungsgemäß für wenig Freude bei den Türkisen: „Die Relevanz ist hier fragwürdig, das hat auch schon die Befragung von Karoline Edtstadler gezeigt.“
Rassistische Postings gegen Polizist C.
Abgeordnete Bettina Zopf machte in einer Aussendung zudem auf rassistische Beschimpfungen aufmerksam, deren Ziel der pakistanischstämmige Bezirksinspektor C. war. In Social-Media-Beiträgen war C. als „Islamist“ bezeichnet worden. Die Hetze sei damals aus eindeutig und offen rechter Richtung, so Zopf: „Das war nicht nur unter der Gürtellinie, das war noch deutlich darunter. Unappetitlich, abstoßend, verwerflich und hetzerisch. Eine völlige Niveaulosigkeit gegenüber einem jungen Polizisten, der nichts anderes wollte, als seinen Dienst zu machen.“
„Es mag ein Zufall sein, dass die FPÖ ausgerechnet diese Befragung um jeden Preis braucht. Mit Blick auf seine Geschichte möchte ich mich als Parlamentarierin aber schon heute bei ihm entschuldigen. Dass seine Person nun wieder öffentlich zum Thema wird, wenn auch anonymisiert, ist mit keiner einzigen zu erwartenden Antwort zu rechtfertigen.”
SPÖ: „Sobotka verletzte Persönlichkeitsrechte“
SPÖ und Grüne erwarten sich von Nehammers Befragung keinen allzu großen Erkenntnisgewinn. Der rote Fraktionsvorsitzende Kai Jan Krainer ließ am Donnerstagvormittag allerdings noch einmal die Befragung von Wolfgang Sobotka Revue passieren: „Die ÖVP hat Pilnacek geächtet, fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Und Wolfgang Sobotka hat klar die Persönlichkeitsrechte verletzt durch die Art und Weise, wie er über Pilnacek gesprochen hat.“
Der frühere Nationalratspräsident hatte am Dienstag tatsächlich wenig schmeichelhaft über den ehemaligen, mächtigen Sektionschef gesprochen, besonders in Bezug auf das „Pilnacek-Tape“. In der Audioaufnahme aus dem Wiener Nobelitaliener „Il Cavalluccio“ hatte Pilnacek Sobotka namentlich mit Interventionsversuchen in Verbindung gebracht. „Ich weiß, dass er, wenn er das eine oder andere konsumiert hat, solche Sachen gesagt hat“, meinte Sobotka dazu. Pilnacek habe versucht, aus seiner Not heraus, jemanden zu finden, der ihm zuhört: „Das sind die Aussagen eines Mannes, der tief gefallen ist.“
Grüne: „Diana-Vergleich“ zeigt ÖVP-Nervosität
Nina Tomaselli von den Grünen fand eher den Vergleich von Karoline Edtstadler bemerkenswert, dass die Nachricht vom Tod Pilnaceks vergleichbar mit jener vom Tode Prinzessin Diana gewesen sei: „Das zeigt schon, welchen Stellenwert Christian Pilnacek hatte und wie nervös die ÖVP angesichts seines Ablebens plötzlich war.“
ÖVP-Granden lehnten Kameraschenk ab
Für Wirbel sorgte die erneute Weigerung eines ÖVP-Politikers, sich als Auskunftsperson filmen bzw. fotografieren zu lassen. Nehammer hatte dies auch, wie bereits seine Parteikollegen Bundeskanzler Christian Stocker, Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Wolfgang Sobotka abgelehnt.
Die Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und Parlamentsredakteure sprach in einer Aussendung dazu von „Message control im U-Ausschuss“: „Die Möglichkeit, den Kameraschwenk abzulehnen, sollte Auskunftspersonen schützen, die nicht im öffentlichen Rampenlicht stehen. Auf führende Politikerinnen und Politiker trifft das nicht zu, egal ob sie noch im Amt sind oder nicht. Bei anderen Anlässen suchen sie Öffentlichkeit und Kameras geradezu“, sagt Claudia Dannhauser, Vorsitzende der Vereinigung. Auch wenn natürlich grundsätzlich festgehalten werden muss, dass die Auskunftspersonen – und zwar alle – dieses Recht haben.
In einer anderen Causa rund um den Fall Pilnacek hatte es am Mittwoch einen weiteren Gerichtsentscheid gegeben. Im Medienprozess von vier Polizisten gegen den Zackzack-Herausgeber und Ex-Politiker Peter Pilz wegen übler Nachrede hat das Oberlandesgericht Wien die erstinstanzliche Verurteilung bestätigt. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Pilz hatte in einem Buch zum Todesfall des ehemaligen Justiz-Sektionschefs insinuiert, mehrere Polizeibeamte hätten im Auftrag der ÖVP versucht, Ermittlungen zu beeinflussen.
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