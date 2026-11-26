Weil sie in der Saison 2025 die Budgetobergrenze überschritten beziehungsweise die Zahlen nicht exakt dokumentiert hatten, wurden die Formel-1-Teams Williams und Alpine nun von der FIA bestraft. Während Williams vor allem sportliche Konsequenzen davonträgt, wurde Alpine eine Geldstrafe auferlegt.
Williams hatte die Budgetobergrenze für 2025 um 627.000 Pfund überschritten – das entspricht 0,48 Prozent. Der Rennstall spricht von einem unbeabsichtigten Vergehen, das von der FIA als „geringfügigen Verstoß“ eingestuft wurde. Williams nahm das „Accepted Breach Agreement“ des Verbandes an und verliert dadurch für die kommenden 12 Monate 1,5 Prozent an Kontingent bei den Windkanal- und CFD-Tests, hinzu kommt eine Geldstrafe in unbekannter Höhe.
Alpine hingegen soll die Budgetobergrenze zwar nicht direkt überschritten haben, allerdings sei es in der Finanzberichterstattung zu Ungenauigkeiten gekommen sein, heißt es. Die Franzosen hätten eine Reihe nicht-sportlicher Kosten nicht berücksichtigt, darunter etwa Marketing- und Personalkosten. Auch hier nannte die FIA keine genauen Zahlen zum Strafausmaß, ähnliche Vergehen wurden in Vergangenheit allerdings in Form von Geldstrafen zwischen 300.000 und 500.000 US-Dollar geahndet.
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