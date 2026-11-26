Alpine hingegen soll die Budgetobergrenze zwar nicht direkt überschritten haben, allerdings sei es in der Finanzberichterstattung zu Ungenauigkeiten gekommen sein, heißt es. Die Franzosen hätten eine Reihe nicht-sportlicher Kosten nicht berücksichtigt, darunter etwa Marketing- und Personalkosten. Auch hier nannte die FIA keine genauen Zahlen zum Strafausmaß, ähnliche Vergehen wurden in Vergangenheit allerdings in Form von Geldstrafen zwischen 300.000 und 500.000 US-Dollar geahndet.