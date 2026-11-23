Am 29. November ist der erste Adventsonntag, ab 1. Dezember wird wieder jeden Tag ein Türchen geöffnet. Und der Adventkalender ist längst nicht mehr nur Schokolade: Beim Online-Supermarkt Gurkerl.at war 2025 fast jeder zweite verkaufte Kalender einer ohne Schokolade oder Süßigkeiten – mit Tee, Honig, Käse, Müsli oder Leckerlis für Hund und Katze. Nun haben Sie die Chance, eines von drei Adventkalender-Bundles von Gurkerl.at im Wert von 150 € zu gewinnen.
Heuer gibt es bei Gurkerl über 40 verschiedene Adventkalender. Ganz vorne bei den Verkaufszahlen liegt bisher der Milka Adventkalender, dicht gefolgt von einem Salami-Adventkalender. Dazu kommen Klassiker wie Milka Naps, Ferrero, Nutella und Kinder – allein von Kinder hat Gurkerl heuer sieben verschiedene Kalender. Wer es ausgefallener mag, findet Kalender mit englischem Käse, Tee von Teekanne, Schokolade von Valrhona, Craft-Bier oder scharfen Saucen von Flying Goose. Ganz regional wird es beim Bio-Honigkalender der Wiener Bezirksimkerei. Und auch für Kinder gibt es Bastel- und Spielzeugkalender.
Mehr Türchen, mehr Vorfreude
Wer sagt eigentlich, dass es bei einem Türchen pro Tag bleiben muss? Mit mehreren Kalendern wird jeder Tag im Advent zur kleinen Bescherung: Schokolade zum Kaffee, Honig aufs Frühstücksbrot und Tee für den gemütlichen Feierabend. Und wer lieber teilt: Ein Adventkalender ist auch ein schönes Geschenk, um Freund:innen, Familie oder Kolleg:innen den Dezember zu versüßen.
Auch für Spätentschlossene
Wer noch keinen Kalender hat, ist nicht allein: Bei Gurkerl wurde 2025 fast ein Drittel aller Adventkalender erst in der letzten Novemberwoche bestellt. Geliefert wird ab drei Stunden nach Bestellung, in präzisen 15-Minuten-Zeitfenstern, direkt bis vor die Haustür. So ist der Kalender da, bevor das erste Türchen aufgeht.
Mit der "Krone“ Adventkalender-Bundles gewinnen
Sie möchten im Advent gleich drei Türchen pro Tag öffnen? Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu! Gurkerl.at verlost drei Adventkalender-Bundles im Wert von je rund 150 €. Jedes Bundle enthält drei Kalender von österreichischen Herstellern:
Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 1. Dezember, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.