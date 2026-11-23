Heuer gibt es bei Gurkerl über 40 verschiedene Adventkalender. Ganz vorne bei den Verkaufszahlen liegt bisher der Milka Adventkalender, dicht gefolgt von einem Salami-Adventkalender. Dazu kommen Klassiker wie Milka Naps, Ferrero, Nutella und Kinder – allein von Kinder hat Gurkerl heuer sieben verschiedene Kalender. Wer es ausgefallener mag, findet Kalender mit englischem Käse, Tee von Teekanne, Schokolade von Valrhona, Craft-Bier oder scharfen Saucen von Flying Goose. Ganz regional wird es beim Bio-Honigkalender der Wiener Bezirksimkerei. Und auch für Kinder gibt es Bastel- und Spielzeugkalender.