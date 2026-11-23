Austria Wien ist in der Bundesliga ein Befreiungsschlag gelungen. Die Veilchen feierten am Sonntag zum Abschluss der 13. Runde einen 1:0-Heimerfolg gegen Red Bull Salzburg. Das spielte dem Stadtrivalen Rapid in die Karten, der Tabellenführer hat nun sechs Zähler Vorsprung auf die zweitplatzierten Salzburger. sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights.