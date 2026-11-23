Aufsteiger Austria Lustenau hat am Samstag seinen ersten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison eingefahren. Die Vorarlberger setzten sich bei der WSG Tirol durch einen Treffer von Seydou Diarra (44.) mit 1:0 durch. sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights.