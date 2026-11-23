Auch der TSV Hartberg hat den Siegeszug des LASK nicht stoppen können. Der Meister tankte mit einem 2:1 in der Bundesliga und dem fünften Erfolg in einem Pflichtspiel in Folge weiteres Selbstvertrauen vor dem Gastspiel bei Bodö/Glimt in der Champions League. sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights.