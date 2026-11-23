Anlässlich der „Red Week“-Initiative von „Kirche in Not“ rückte auch das Schicksal der Christen im Irak in den Fokus – zwischen vorsichtigem Neubeginn und einem Alltag voller Misstrauen nach dem IS.
Mossul. Die zweitgrößte Stadt des Irak war erst seit Kurzem vom Islamischen Staat befreit, als ich für die „Krone“ dorthin reiste. Explosionen und Raketeneinschläge gehörten noch zum Alltag. Wenige Kilometer südlich der Stadt liegt das syrisch-katholische Kloster Mar Benham. Abt Jakob führte mich durch die geschundene Abtei.
Unvergessen bleibt, wie unaufgeregt er erzählte, dass er die ersten örtlichen IS-Schergen noch persönlich kannte – bis ausländische Kämpfer die Pforte eintraten und ihm exakt dreißig Minuten gaben, um zu verschwinden. Als er zurückkehrte, steckten im Mausoleum noch scharfe, nicht detonierte Sprengsätze. Im Inneren zeigte er mir das von der Mauer abgeschlagene Fresko, mit Maschinengewehren zerschossene Heiligenbilder und verwaschene arabische Namen: Die Terroristen hatten ihr „Werk“ sogar signiert.
Tagelang schrubbte der Abt das berüchtigte „N“ für „Nazarener“ von den Wänden, das als zynisches „IS-Lächeln“ berüchtigt war (siehe Bild). Damit markierte der IS zerstörte Häuser von Christen. Und doch teilten die zwanzig zurückgekehrten Mönche das wenige, was sie hatten, sofort mit einer achtköpfigen Flüchtlingsfamilie. Wenn nun Erzbischof Warda während der „Red Week“ von seiner Arbeit im Irak berichtet, wird klar: Die Einschusslöcher mögen verputzt und die Schmierereien abgewaschen sein, doch im Alltag zwischen Scharia und tiefem Misstrauen entscheidet sich erst jetzt, ob das „IS-Lächeln“ wirklich dauerhaft verschwunden ist.
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