Tagelang schrubbte der Abt das berüchtigte „N“ für „Nazarener“ von den Wänden, das als zynisches „IS-Lächeln“ berüchtigt war (siehe Bild). Damit markierte der IS zerstörte Häuser von Christen. Und doch teilten die zwanzig zurückgekehrten Mönche das wenige, was sie hatten, sofort mit einer achtköpfigen Flüchtlingsfamilie. Wenn nun Erzbischof Warda während der „Red Week“ von seiner Arbeit im Irak berichtet, wird klar: Die Einschusslöcher mögen verputzt und die Schmierereien abgewaschen sein, doch im Alltag zwischen Scharia und tiefem Misstrauen entscheidet sich erst jetzt, ob das „IS-Lächeln“ wirklich dauerhaft verschwunden ist.