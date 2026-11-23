Kleines „Happy End“ für Hobbybauer

Unter den abgestürzten Kühen, die das Drama überlebt haben, war auch „Sunny“, die zum damaligen Zeitpunkt bereits trächtig war. „Ob das Kalb, das sie erwartet, völlig gesund ist, wird man erst bei der Geburt sehen, der Tierarzt ist derzeit zuversichtlich, aber genau wissen kann man es natürlich nicht“, meinte Lechner damals.