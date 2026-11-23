Vermutlich wegen eines Hundes kam es im vergangenen Sommer zu einem Tierdrama auf der Astenau Alm im idyllischen Tiroler Rofangebirge, wie die „Krone“ ausführlich berichtete. Nun gab es ein kleines „Happy End“, denn eine der damals abgestürzten Kühe brachte ein gesundes Stierkalb zur Welt.
„Tierdrama auf der Alm: Kühe stürzten 100 Meter ab“ – so titelte die „Krone“ im Sommer. Kurz zur Erinnerung, was sich damals zugetragen hat: Im Juli wurden auf der Astenau Alm insgesamt sechs Kühe vermutlich durch einen Hund aufgeschreckt. Vor lauter Panik stürzten sie in weiterer Folge zwischen 50 und 100 Meter in ein Latschenfeld ab.
Zwei der sechs Tiere, die im Eigentum von Vollerwerbsbauer Ludwig Guggenbichler und Hobbybauer Robert Lechner standen, mussten notgeschlachtet werden. Die anderen vier erholten sich von dem Drama im Stall im Tal bzw. auf einer anderen Weide.
Kleines „Happy End“ für Hobbybauer
Unter den abgestürzten Kühen, die das Drama überlebt haben, war auch „Sunny“, die zum damaligen Zeitpunkt bereits trächtig war. „Ob das Kalb, das sie erwartet, völlig gesund ist, wird man erst bei der Geburt sehen, der Tierarzt ist derzeit zuversichtlich, aber genau wissen kann man es natürlich nicht“, meinte Lechner damals.
Nun gab es für den Hobbybauern nach dem großen Schock vom Sommer zumindest ein kleines „Happy End“. Denn „Sunny“ brachte das Stierkalb jetzt zur Welt. „Es ist zum Glück völlig gesund“, freut sich Lechner.
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