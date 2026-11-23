Der SK Rapid hat seinen Erfolgslauf auch nach der Länderspielpause fortgesetzt. Die Hütteldorfer gewannen am Samstag auswärts gegen den GAK 3:0, halten nach 13 Runden bei 36 Punkten und fixierten damit einen neuen Startrekord in der Bundesliga. sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights.