Begegnet Situation mit Galgenhumor

Dadurch konnte sie sich auch einen großen Traum erfüllen: die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina. Während sie in dieser Saison weiter an ihrem Durchbruch arbeiten wollte, ist sie nun zum Zuschauen verdammt. „Immerhin liebe ich Brettspiele und meine Freunde“, nahm sie die Situation mit Galgenhumor.