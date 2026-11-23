Hiobsbotschaft für Ski-Juwel Mary Bocock! Die US-Amerikanerin hat sich kurz vor dem Start in die neue Speed-Saison schwer verletzt. Auf Instagram bestätigt sie, dass sie lange ausfallen wird – begegnet dem Rückschlag aber mit Galgenhumor. Aus dem Skizirkus gibt es viele aufmunternde Nachrichten.
„Nicht das beste Update“, beginnt Bocock ihre Nachricht auf Instagram. Auf dem nebenstehenden Foto ist die 23-Jährige im Spital zu sehen. „Ich habe mein Kreuzband und mein Seitenband gerissen und werde für den Rest der Saison ausfallen“, lässt die US-Amerikanerin wissen.
Ein bitterer Rückschlag für das vielversprechende Talent – so kurz vor den Heimrennen in Nordamerika. Im vergangenen Jahr konnte Bocock erstmals im Weltcup aufzeigen und konnte vor allem im Super-G regelmäßig in die Punkte fahren.
Begegnet Situation mit Galgenhumor
Dadurch konnte sie sich auch einen großen Traum erfüllen: die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina. Während sie in dieser Saison weiter an ihrem Durchbruch arbeiten wollte, ist sie nun zum Zuschauen verdammt. „Immerhin liebe ich Brettspiele und meine Freunde“, nahm sie die Situation mit Galgenhumor.
Aus dem Skizirkus gab es unterdessen viele aufmunternde Nachrichten. „Werd schnell wieder fit“, kommentiert etwa Emma Aicher und Federica Brignone ergänzt: „Es tut mir so leid.“ Ski-Queen Lindsey Vonn, die selbst nur zu gut weiß, wie brutal Verletzungen zuschlagen können, kommentiert ebenfalls unterstützend: „Heile gut!“
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