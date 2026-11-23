Polizei wurde auf Unfall aufmerksam

Beim Abbiegemanöver des 55-Jährigen kam es zur Kollision. „Der Pkw stieß mit der Lenkerin zusammen, die geradeaus weiterfahren wollte“, schildert die Polizei. Eine Polizeistreife, die in der Nähe den Schulweg sicherte, hörte den Zusammenstoß und begab sich sofort zur Unfallstelle. Die Jugendliche wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Der 55-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.



