Zum Zeuge eines Verkehrsunfalls wurde am Montag die Besatzung einer Polizeistreife in St. Andrä im Lavanttal. Eine junge Motorfahrrad-Fahrerin wurde dabei verletzt.
Auf der Packerstraße im Ortsgebiet von St. Andrä kam es am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg fuhr mit ihrem Motorfahrrad von St. Andrä in Richtung Süden. Zur gleichen Zeit war ein 55-jähriger Mann – ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg – mit seinem Auto in Richtung Norden unterwegs.
Beim Abbiegemanöver des 55-Jährigen kam es zur Kollision. „Der Pkw stieß mit der Lenkerin zusammen, die geradeaus weiterfahren wollte“, schildert die Polizei. Eine Polizeistreife, die in der Nähe den Schulweg sicherte, hörte den Zusammenstoß und begab sich sofort zur Unfallstelle. Die Jugendliche wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Der 55-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.
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