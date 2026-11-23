Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: die ausverkaufte Herzog-Polster-Show in der Wiener Stadthalle, das Damen-Debakel beim Slalom in Gurgl, Michael Matts Achtungserfolg, Österreichs sensationelle Skispringer, Rapid, die Austria, Borussia Dortmund, Carlos Alcaraz und Mar Marquez.