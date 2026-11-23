„Tod erwartet dich“
Bombendrohungen an Hunderten deutschen Schulen
Bombendrohungen in mehr als 450 (!) Schulen: Am Montag in der Früh haben Hunderte Schulen in Deutschland Droh-E-Mails mit dem Betreff „Der Tod erwartet dich“ bekommen. Wer der Absender der Nachrichten ist, ist aktuell noch nicht klar. Auch in Dänemark haben Schulen solche E-Mails bekommen.
Gleich bei mehreren Polizeidienststellen haben am Montag in der Früh Schulen die angeblichen Bombendrohungen gemeldet. „Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Drohungen landesweit per E-Mail an über 450 Schulen verschickt“, teilt die Polizei Freiburg im Bundesland Baden-Württemberg mit.
Die E-Mails sollen laut der Thüringer Polizei alle den gleichen Inhalt haben. Der Betreff der E-Mails „Der Tod erwartet dich“, schreibt die „Bild“-Zeitung. Aktuell geht die Polizei trotzdem nicht von einer Gefahr für die Schülerinnen und Schüler aus.
Polizei empfiehlt „keine Räumungsmaßnahmen“
„Derzeit liegen keine Erkenntnisse über das Vorliegen einer konkreten Gefährdung für die bisher angeschriebenen Schulen vor“, erklärt die Polizei Freiburg. Die Thüringer Polizei empfiehlt den Schulen, „keine Räumungsmaßnahmen zu initiieren und den Schulbetrieb normal fortzusetzen.“ Einzelne Schulen sollen aber Kinder nach Hause geschickt haben.
Auch in den Bundesländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein gab es Bombendrohungen gegen Schulen, wie das Innenministerium und das Kultusministerium bestätigen. In Schleswig-Holstein soll der Unterricht an mehreren Schulen abgebrochen worden sein.
Noch ist nicht bekannt, wer die E-Mails verschickt hat. Die Behörden ermitteln jetzt jedenfalls wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.
Auch in Dänemark gab es Bombendrohungen gegen Schulen, wie die dänische Polizei mitteilte. Es bestehe derzeit aber ebenfalls kein Grund zur Sorge. In den vergangenen Wochen haben Schulen in Spanien, Schottland, Nordirland und Italien ebenfalls Bombendrohungen bekommen. Davor war der Flugverkehr in Europa von Bombendrohungen betroffen.
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