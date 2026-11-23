Bombendrohungen in mehr als 450 (!) Schulen: Am Montag in der Früh haben Hunderte Schulen in Deutschland Droh-E-Mails mit dem Betreff „Der Tod erwartet dich“ bekommen. Wer der Absender der Nachrichten ist, ist aktuell noch nicht klar. Auch in Dänemark haben Schulen solche E-Mails bekommen.