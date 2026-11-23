„Es ist der am besten geführte Verein der Welt“

Der Job beim FC Bayern sei für ihn „eine Herzensangelegenheit“. „Es ist etwas Besonderes, bei so einem riesengroßen Verein mitarbeiten zu dürfen und Entscheidungen treffen zu dürfen. Natürlich, es reden viele Leute mit und es gibt Leute, die den Verein über Jahrzehnte geprägt haben, und sonst wäre der FC Bayern einfach bei weitem nicht dort, wo er ist“, schwärmt Freund vom deutschen Rekordmeister. Nachsatz: „Für mich ist es in der Größenordnung der am besten geführte Verein der Welt, einfach richtig gesund, ohne irgendeinen externen, riesigen Geldgeber.“