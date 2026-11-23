Seit inzwischen drei Jahren werkt Christoph Freund als Sportdirektor beim FC Bayern München, seinen Ex-Klub Red Bull Salzburg verfolgt der 49-Jährige jedoch nach wie vor und schildert, wofür er in der heimischen Bundesliga immer belächelt worden war.
Seit Christoph Freunds Abgang hat Red Bull Salzburg keinen Titel gewonnen. „Ja, das ist ein Wahnsinn, weil ich anscheinend nicht so ein gutes Fundament hinterlassen habe“, scherzt er in der Sendung „Talk und Tore“ auf Sky. „Nein, sie haben ihren Weg dann ein bisschen verlassen vielleicht und haben verschiedene Sachen ausprobiert. Es gab dann sehr viel Fluktuation, das war untypisch für Red Bull Salzburg.“
Nach drei härten Jahren hoffe er nun, dass die Bullen wieder Kontinuität reinbekommen. „Ich habe damals immer gesagt: Das ist nicht selbstverständlich. Dafür hat man mich immer belächelt. Jedes Jahr Meister zu werden und in zehn Jahren acht Cup-Titel zu gewinnen, das ist einfach auch nicht selbstverständlich, auch bei der Fluktuation an Spielern. Es wurde natürlich dann irgendwann trotzdem ein bisschen zur Selbstverständlichkeit“, meint Freund.
Man habe „jetzt ein bisschen gesehen in den letzten drei Jahren, dass man trotzdem immer am Top-Level arbeiten muss und die richtige Entscheidung treffen muss“, so Freund. „Aktuell, glaube ich, fühlt es sich ganz gut an und da sind sie auf einem ganz guten Weg.“
„Es ist der am besten geführte Verein der Welt“
Der Job beim FC Bayern sei für ihn „eine Herzensangelegenheit“. „Es ist etwas Besonderes, bei so einem riesengroßen Verein mitarbeiten zu dürfen und Entscheidungen treffen zu dürfen. Natürlich, es reden viele Leute mit und es gibt Leute, die den Verein über Jahrzehnte geprägt haben, und sonst wäre der FC Bayern einfach bei weitem nicht dort, wo er ist“, schwärmt Freund vom deutschen Rekordmeister. Nachsatz: „Für mich ist es in der Größenordnung der am besten geführte Verein der Welt, einfach richtig gesund, ohne irgendeinen externen, riesigen Geldgeber.“
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