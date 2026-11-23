Tausende Menschen sind in Manchester wegen einer mutmaßlichen Substanz in der Luft aus einer Konzerthalle evakuiert worden. In den sozialen Netzwerken ist von einer Tränengas-Attacke die Rede.
Wie der Rettungsdienst mitteilte, wurde eine Person zu Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen wurden an Ort und Stelle medizinisch behandelt.
Konzert abgebrochen
Ein Konzert des US-Rappers Don Toliver wurde wegen des Vorfalls am Sonntagabend abgebrochen, 12.000 Konzertbesucher mussten die Co-op Live Arena in der englischen Stadt verlassen.
In den sozialen Netzwerken kursieren Videos des dramatischen Zwischenfalls:
Reizungen an Augen und Atemwegen
Um welche Substanz es sich handelte, die nach Angaben des Rettungsdiensts Reizungen an Augen und den Atemwegen hervorgerufen hatte, blieb zunächst unklar. Mehr als 50 Menschen wurden demnach von den Rettungskräften untersucht.
Mehr Bilder der Evakuierung der Konzerthalle:
Laut der britischen Nachrichtenagentur PA könnte es ersten Einschätzungen der Polizei zufolge Tränengas gewesen sein. In einer Mitteilung war von einer „unbekannten Substanz“ die Rede. Der Veranstaltungsort sei vorsorglich dekontaminiert worden, teilte der Rettungsdienst weiter mit.
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