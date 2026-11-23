Mädchen in Überzahl

Doch bei aller Euphorie haben die Tänzerinnen auch einen Wunsch: mehr Burschen für ihren Sport! Denn Mädchen sind beim Rock’n’Roll deutlich in der Überzahl. Dabei braucht es gerade bei den spektakulären Wurf- und Hebefiguren starke Partner, die ihre Tänzerinnen sicher auffangen. „Von einem ausgewogenen Verhältnis sind wir noch weit entfernt“, erzählen die beiden. Doch niemand muss dafür schon ein Muskelpaket sein. „Krafttraining gehört dazu, aber das kann man alles lernen.“