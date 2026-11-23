Waghalsige Würfe, rasante Drehungen und Akrobatik, die den Atem raubt: Im Sportpark Klagenfurt ist am Wochenende erstmals eine Rock’n’Roll-Weltmeisterschaft über die Bühne gegangen. Rund 1.200 Sportler aus 20 Nationen sorgen vor ausverkauftem Haus für ein internationales Kräftemessen der Extraklasse.
Mittendrin sind auch Laura und Elena vom Jailhouse Rock’n’Roll Club Villach. Die beiden gehören zu den 52 Kärntner Teilnehmern und zeigen sich von der Heim-WM beeindruckt. Vor allem die Leistung des eigenen Vereins, der dieses sportliche Großereignis auf die Beine gestellt hat, begeistert die beiden.
Mädchen in Überzahl
Doch bei aller Euphorie haben die Tänzerinnen auch einen Wunsch: mehr Burschen für ihren Sport! Denn Mädchen sind beim Rock’n’Roll deutlich in der Überzahl. Dabei braucht es gerade bei den spektakulären Wurf- und Hebefiguren starke Partner, die ihre Tänzerinnen sicher auffangen. „Von einem ausgewogenen Verhältnis sind wir noch weit entfernt“, erzählen die beiden. Doch niemand muss dafür schon ein Muskelpaket sein. „Krafttraining gehört dazu, aber das kann man alles lernen.“
Vielleicht bekommt ja der eine oder andere Zuschauer bei der WM Lust, selbst durchzustarten. Beim Villacher Verein wäre er jedenfalls herzlich willkommen.
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