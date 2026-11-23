Die SV Ried hat dank eines Treffers in der Nachspielzeit aus Wolfsberg drei Punkte geholt. Die Innviertler feierten am Sonntag in der Bundesliga einen 2:1-(0:0)-Erfolg beim Tabellenletzten WAC und festigten den Platz in den Top sechs. sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights.