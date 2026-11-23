Wenn sich alles um außergewöhnliche Weine, kulinarische Genüsse und gute Gespräche dreht, dann ist wieder Zeit für „Weinraritäten & Kulinarik“. Mehr als 300 Gäste folgten am Freitag der Einladung ins Konzerthaus Klagenfurt und erlebten einen Abend, der eindrucksvoll zeigte, wie vielfältig die österreichische Weinszene ist. 200 Weinsorten aus Niederösterreich, Wien, Kärnten, dem Burgenland und der Steiermark standen zur Verkostung bereit. Darunter zahlreiche Raritäten, seltene Rebsorten und spannende Experimente, die man nicht alle Tage im Glas hat.