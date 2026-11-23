Hunderte Gäste, mehr als 200 edle Tropfen und zahlreiche Raritäten: Weinexperte Georg Unterrainer machte Klagenfurt einmal mehr zum Treffpunkt der Weinszene und rückte Kärnten als Genuss- und Weintourismusland ins Rampenlicht.
Wenn sich alles um außergewöhnliche Weine, kulinarische Genüsse und gute Gespräche dreht, dann ist wieder Zeit für „Weinraritäten & Kulinarik“. Mehr als 300 Gäste folgten am Freitag der Einladung ins Konzerthaus Klagenfurt und erlebten einen Abend, der eindrucksvoll zeigte, wie vielfältig die österreichische Weinszene ist. 200 Weinsorten aus Niederösterreich, Wien, Kärnten, dem Burgenland und der Steiermark standen zur Verkostung bereit. Darunter zahlreiche Raritäten, seltene Rebsorten und spannende Experimente, die man nicht alle Tage im Glas hat.
Kärnten als Standort für anspruchsvolle Weinkultur
Dass eine Veranstaltung dieser Art längst ihren festen Platz im Kärntner Veranstaltungskalender hat, ist vor allem dem Engagement von Georg Unterrainer zu verdanken. Der Weinexperte und Veranstalter bringt mit viel Leidenschaft Winzer, Weinliebhaber und Genießer nach Klagenfurt.
Sein Anspruch: Nicht einfach eine weitere Weinverkostung zu organisieren, sondern besondere Tropfen vor den Vorhang zu holen und damit Kärnten als Standort für anspruchsvolle Weinkultur und Weintourismus zu stärken. Mit „Weinraritäten & Kulinarik“ gelingt es ihm einmal mehr, die Aufmerksamkeit der österreichischen Weinszene auf Kärnten zu lenken.
Roter Roesling und Co.
Die Auswahl konnte sich sehen lassen: Roter Riesling, Roter Veltliner, Neuburger, Rotgipfler und Rosenmuskateller sorgten für spannende Geschmackserlebnisse. Besonders außergewöhnlich waren auch Weine, die nach dem Vorbild von Portwein hergestellt wurden.
Für Unternehmer Stefan Grumeth war die Veranstaltung jedenfalls etwas Besonderes: „Diese Veranstaltung ist unglaublich und einzigartig in Kärnten. Ich war schon auf vielen Weinmessen, aber so viele Raritäten auf einem Fleck findet man wohl in ganz Österreich kaum.“
Auch David Brauchart, Geschäftsführer von Hermes Pharma Österreich, zählt zu den Stammgästen. „Der edle Rahmen und die Kombination aus erlesenen Tropfen und außergewöhnlichen Weinraritäten sind einfach großartig. Ich komme mittlerweile seit drei Jahren und bin jedes Mal aufs Neue begeistert“, erzählte er.
Eine besondere Gelegenheit bot der Abend auch den Schülerinnen und Schülern der Kärntner Tourismusschule. Sie konnten Weine kennenlernen, die selbst erfahrenen Weinfreunden nicht täglich begegnen. Dazu gab es kulinarische Begleitung: Der Bauernhof Ribeschel verwöhnte mit Salamispezialitäten, Poganitsch mit Fisch und Gelindo dei Magredi mit Köstlichkeiten aus dem Friaul.
Treffpunkt der Gesellschaft
Unter den Gästen fanden sich zahlreiche bekannte Gesichter aus Wirtschaft, Gesellschaft und Weinwelt. Mit dabei waren unter anderem Prof. Strobel von den Kärntner Weinrittern, Unternehmer Marcus Hassler, Steuerexperte Andreas Dürrschmid, Finanzexperte Alberto Frisero, Juwelier Christoph Frank, Druckereiunternehmer Rudi Gaugeler, Paul Roither sowie Dokumentarfilmer und Volkskino-Chef Robert Schabus.
Am Ende blieb nicht nur der Geschmack außergewöhnlicher Weine in Erinnerung, sondern auch die Erkenntnis, dass Kärnten als Treffpunkt für Weinliebhaber längst mehr zu bieten hat. Unterrainer und sein Team tragen dazu bei, diesen Platz weiter auszubauen – Glas für Glas, Begegnung für Begegnung.
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