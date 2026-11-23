Sturm Graz ist auch nach der Länderspielpause die Rückkehr auf die Siegerstraße verwehrt geblieben. Der Vizemeister kassierte am Sonntag in der 13. Runde der Bundesliga eine 0:1-Niederlage beim SCR Altach, verlor das dritte Pflichtspiel in Folge und ist sechs Bewerbspartien sieglos. sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights.