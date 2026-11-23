Grundlage für die Erhöhung ist ein Gesetz aus dem Jahr 2022. Dieses erlaubt Provinzhauptstädten, in denen die Zahl der touristischen Übernachtungen mindestens 20-mal so hoch ist wie die Einwohnerzahl, eine Ortstaxe von bis zu zehn Euro pro Nacht. Maßgeblich sind die durchschnittlichen Übernachtungszahlen der jeweils drei vorangegangenen Jahre laut dem italienischen Statistikamt Istat.