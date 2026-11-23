„Wie Maldini und Baresi“

Auch Trainer Alvaro Arbeloa zeigte sich begeistert. Im Interview mit „TNT Sports“ gab’s Sonderlob für Affengruber und dessen Verteidiger-Kollegen Calvin Bassey. „Ich habe David und Calvin gesagt, dass sie wie Maldini und Baresi gespielt haben“, schmunzelte der Trainer. „Sie waren unglaublich, sehr solide, echte Anführer, und sie spielen so stark. Ich bin sehr zufrieden mit ihnen und mit der ganzen Mannschaft!“