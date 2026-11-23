David Affengruber ist in der Premier League angekommen – und wie! In seinem achten Spiel in Englands Millionen-Liga stellte der ÖFB-Legionär Superstar Erling Haaland kalt. Schon jetzt wird er von den Fulham-Fans gefeiert und mit Legenden verglichen.
Ende August war David Affengruber kurz vor Transferschluss von Elche zu Fulham gewechselt. Seit seinem Debüt gegen Liverpool (0:0) verlor Fulham in der Premier League nur einmal. Am Samstag brachte der Innenverteidiger Tor-Maschine Erling Haaland zur Verzweiflung. Beim 1:1 gegen Manchester City wurde der Österreicher zum „Mann des Spiels“ gekürt.
Innerhalb weniger Wochen hat sich der 25-Jährige in die Herzen der Fans gespielt. „Ihn für zwölf Millionen Euro zu kaufen, war die beste Verpflichtung, die Fulham in den letzten Jahren getätigt hat“, schwärmt ein User in den sozialen Medien.
„Wie Maldini und Baresi“
Auch Trainer Alvaro Arbeloa zeigte sich begeistert. Im Interview mit „TNT Sports“ gab’s Sonderlob für Affengruber und dessen Verteidiger-Kollegen Calvin Bassey. „Ich habe David und Calvin gesagt, dass sie wie Maldini und Baresi gespielt haben“, schmunzelte der Trainer. „Sie waren unglaublich, sehr solide, echte Anführer, und sie spielen so stark. Ich bin sehr zufrieden mit ihnen und mit der ganzen Mannschaft!“
Affengruber selbst sprach von einem „tollen Auswärtsauftritt“ in Manchester. „90 Minuten voller Intensität, Einsatz und Kampfgeist. Wir nehmen den Punkt mit und machen weiter.“ Diesen hatte Fulham als Tabellen-15. auch dringend nötig.
Nun wartet Duell mit formstarkem Team
Nun wartet jedoch erneut eine knifflige Aufgabe auf die Londoner. Am Sonntag geht’s in der Premier League gegen Bournemouth, den Klub von Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose. Dieser liegt nach fünf Siegen in Folge aktuell auf Rang fünf. Sorgt David Affengruber mit den „Cottagers“ für das Ende dieser Erfolgsserie?
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