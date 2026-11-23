Der 58-Jährige äußerte sich verwundert über die „schlechte Kommunikation“ des FC Bayern in der Causa Musiala. „Das so zu tun, hilft niemandem. Das ist unfassbar und nicht konstruktiv. Das kann und darf nicht sein“, echauffierte sich Effenberg und ergänzte: „Einen Spieler, der verletzt ist, musst du an die Hand nehmen und öffentlich schützen. Einen Spieler, der eine Krankheit hat, musst du noch mal mehr an die Hand nehmen und öffentlich schützen.“