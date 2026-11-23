Deutschlands Ex-Profi Stefan Effenberg hat den öffentlichen Umgang der Führung des FC Bayern München mit Jamal Musiala mit scharfen Worten verurteilt.
„Das Verhalten ist katastrophal“, sagte Effenberg in der Sport1-Sendung „Doppelpass“ und legte nach: „So schlecht über einen Spieler zu sprechen, hat mich extrem irritiert. Was ich erwarten würde, wäre eine Entschuldigung von den Verantwortlichen. So geht man nicht mit Menschen um.“
Der 58-Jährige äußerte sich verwundert über die „schlechte Kommunikation“ des FC Bayern in der Causa Musiala. „Das so zu tun, hilft niemandem. Das ist unfassbar und nicht konstruktiv. Das kann und darf nicht sein“, echauffierte sich Effenberg und ergänzte: „Einen Spieler, der verletzt ist, musst du an die Hand nehmen und öffentlich schützen. Einen Spieler, der eine Krankheit hat, musst du noch mal mehr an die Hand nehmen und öffentlich schützen.“
Dies sei in der Vergangenheit beim Rekordmeister, für den Effenberg von 1990 bis 1992 und 1998 bis 2002 spielte, stets ein ungeschriebenes Gesetz gewesen. „Früher wurden Verträge verlängert, wenn Spieler im Krankenhaus lagen, um ein Zeichen zu setzen“, sagte Effenberg und forderte mit Blick auf Musiala: „Du musst ihn unterstützen und ihm helfen.“
Bayern in einem „Dilemma“
Zuvor hatten sich mehrere Bayern-Verantwortliche öffentlich über Musialas Zukunft und dessen Millionengehalt angesichts seiner neurologischen Dysfunktion geäußert. Ehrenpräsident Uli Hoeneß sprach von einem Dilemma für den Verein, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zeigte dafür Verständnis und stellte in Aussicht, sich im Zweifel mit der Familie und dem Management zusammenzusetzen.
Auch der langjährige Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge stellte die bisherigen Vertragskonditionen infrage. Die vereinbarten Summen seien unter diesen Umständen „nicht mehr darstellbar“, sagte Rummenigge.
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