Ein Hit, viele Geschichten und jede Menge Schmäh! Im kurzen Wordrap mit krone.tv spricht Sänger „STANI“ über sein Lebensmotto, Nervenkitzel, heiße Nächte und darüber, warum man sich über einen Hit niemals ärgern sollte. Direkt, ehrlich und mit einer ordentlichen Portion Humor! Mehr dazu im Video.