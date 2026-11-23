Die Vorarlberger Sängerin Chantal Dorn hat beim legendären „Sanremo Festivals“ sensationellerweise Platz zwei erobert. Dabei war zwei Stunden vor dem Auftritt ihre Stimme so gut wie weg. Dann tauchte ein Fremder auf – und aus einem beinahe geplatzten Traum wurde ein internationaler Triumph. Die „Krone“ hat die Künstlerin zum Interview getroffen.
„Krone“: Frau Dorn, Platz zwei beim Weltfinale von „Sanremo Senior“! Dabei wären Sie zwei Stunden vor dem Semifinale beinahe ausgestiegen.
Chantal Dorn: Ich bin von Haus aus eine Kämpferin. Aber da war ich kurz davor, das Handtuch zu werfen. Ich hatte Bronchitis, meine Stimme war praktisch weg. Was hätte es gebracht, live aufzutreten und zu klingen wie eine gebrochene Milchsuppe? Die Leute hätten sich gefragt: Ist das Comedy? (lacht) Das war bitter.
Und dann kam Ihnen gewissermaßen der liebe Gott zu Hilfe?
Ich betete: „Lieber Gott, wenn es dich tatsächlich gibt, dann lass jetzt ein Wunder geschehen.“ Kurz darauf kam ein anderer Teilnehmer und meinte: „Du klingst wie ein Whirlpool.“ (lacht) Der versorgte mich dann mit allem, was seine Hausapotheke hergab. Neben Atem- und leichten Stimmübungen baute er mich mental auf, als ginge es um olympisches Gold. Bis zum Auftritt blieb er an meiner Seite. Die Stimme hielt. Ich kam ins Finale.
Sie sagen: „Ich weiß, dass ich liefern kann, wenn ich muss.“ Woher kommt diese Gewissheit?
Aus meinem Leben. Ich war immer Einzelkämpferin, beruflich und privat. Es gab Momente, in denen ich dachte: Jetzt stehst du nicht mehr auf. Aber ich kann mich so fokussieren, dass ich nicht mehr nach links oder rechts schaue, sondern durchmarschiere. Das wurde meine Überlebensstrategie. Ich bin mein Leben lang hart am Wind gesegelt.
Sie sind Sängerin, Schauspielerin, Autorin und Journalistin. Was gibt Ihnen die Musik?
In der Musik bin ich ganz bei mir. Ein Mikrofon, ein Scheinwerfer, Stille. Und dann singe ich. Das ist etwas sehr Intimes. Eine Momentaufnahme. Beim Live-Gesang gibt es keinen zweiten Versuch. Da musst du auf Knopfdruck liefern. Das ist auch im Theater so.
Deshalb „My Lover“, eine Ballade, nur mit Klavierbegleitung?
Absolut. Ich liebe diese Intimität. Der Song von Mika Millar erzählt von einer toxischen Beziehung, von Verletzlichkeit und einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Eine Stimme darf zerbrechlich sein. Ich will berühren, nicht mit Showeffekten beeindrucken. In Sanremo wurde von der Fachjury vor allem Intonation und Interpretation bewertet. Herrlich!
528 Bewerber, 53 Ausgewählte aus 22 Nationen, 21 Finalisten. Und Sie werden Zweite in der Kategorie SängerInnen. Was war Ihr erster Gedanke?
Ich war den Tränen nahe. Nicht nur wegen des Preises. Damit hatte ich kaum gerechnet. Ich habe wieder erlebt, dass ich über mich hinauswachsen kann. Und dass das Glück manchmal eben doch keine Kurve um mich macht. (lacht)
Was bleibt Ihnen neben dem Erfolg?
Die Menschen! Musik verbindet über Länder und Sprachen hinweg. Es gab, wie überall, auch verbissene Konkurrenten. Aber alles in allem überwog bei den Teilnehmern die Freude darüber, überhaupt für Sanremo ausgewählt worden zu sein und dort auftreten zu dürfen. Dass ein Mitbewerber mir in meiner schwierigsten Stunde geholfen hat, sagt alles. Man kann sich gegenseitig stark machen, statt nur gegeneinander zu kämpfen.
Mit über 60 vor eine internationale Jury: Wollten Sie es noch einmal wissen?
Ach, dieses Klischee! Ich will es nicht noch einmal wissen. Ich will es mein ganzes Leben lang wissen! (lacht) Ich singe, schreibe, spiele, entwickle Projekte. Warum sollte ich damit aufhören, weil irgendjemand mich in eine Altersschublade stecken will? Mein Credo: Einfach fokussieren und machen.
Was geben Sie Ihren Kindern mit?
Ich habe ihnen immer gesagt: Lasst euch eure Freude nie nehmen! Probiert Dinge aus, geht euren Weg. Lasst euch nicht von Menschen mit kleinem Horizont ausbremsen. Das Leben ist zu kostbar, um auf Erlaubnis zu warten. Beide sind in ihren Berufen sehr erfolgreich. Meine Tochter als Architektin, mein Sohn als Schauspieler. Und was mich mindestens genauso stolz macht: Sie sind großartige Menschen.
Und mit Ihrem Sohn Julian Sark standen Sie im Sommer erstmals gemeinsam vor der Kamera. Ein besonderer Moment?
Absolut! Darauf hatte ich schon lange gehofft. Für die österreichische Filmproduktion „Nicht so schnell“ standen wir gemeinsam vor der Kamera, Julian in der Hauptrolle. Es war wirklich toll, mit ihm zu drehen. Der Film soll nächstes Jahr in die Kinos kommen.
Was macht Sie glücklicher: Platz zwei in Sanremo oder das Wissen, wieder über sich hinausgewachsen zu sein?
Beides. Dieser zweite Platz beim Weltfinale ist großartig. Aber die Gewissheit, selbst unter widrigsten Umständen über mich hinauswachsen zu können, macht mich auch ruhig.
Und wie geht es weiter?
Ich denke immer in Projekten. An meinem nächsten arbeite ich bereits seit Längerem intensiv. Jetzt muss ich nur noch liefern. (lacht)
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.