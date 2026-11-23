Und dann kam Ihnen gewissermaßen der liebe Gott zu Hilfe?

Ich betete: „Lieber Gott, wenn es dich tatsächlich gibt, dann lass jetzt ein Wunder geschehen.“ Kurz darauf kam ein anderer Teilnehmer und meinte: „Du klingst wie ein Whirlpool.“ (lacht) Der versorgte mich dann mit allem, was seine Hausapotheke hergab. Neben Atem- und leichten Stimmübungen baute er mich mental auf, als ginge es um olympisches Gold. Bis zum Auftritt blieb er an meiner Seite. Die Stimme hielt. Ich kam ins Finale.