Beim Online-Einkauf lauern Betrüger, warnen FPÖ-Landesrätin Susanne Rosenkranz und der Verein „Pro Konsument“. Die Chance, Geld zurück zu bekommen steht oft gegen Null.
Ein Klick auf dem Smartphone und schon ist die Bestellung für das Weihnachtsgeschenk bezahlt. Doch wird es auch geliefert? Wenn nicht, kann man das Geld rechtlich nur schwer wieder zurückbekommen. Die digitale Welt macht Einkaufen bequemer und schneller. „Doch damit wachsen auch die Risiken“, warnt FPÖ-Landesrätin Susanne Rosenkranz. Fake-Shops würden jedes Jahr rund um die aktuelle „Black-Friday-Woche“, aufploppen und zunehmend professioneller auftreten, sagt auch Isabella Mittelstraßer vom Verein „Pro Konsument“.
Ein wichtiges Warnsignal: ist am Ende des Online Einkaufes plötzlich nur mehr im voraus zu zahlen möglich, sollte man schon wachsam werden. „Ein Rechnungskauf ist immer am sichersten“, so der Verein. Dann könne man das bestellte Geschenk prüfen, bevor man entscheidet, es zu bezahlen. Allerdings bieten viele Online-Händler den Rechnungskauf erst gar nicht an, wenn man das erste Mal bei ihnen bestellt.
Schuldenfalle Klarna?
Auch Ratenzahlungen gelten als gefährlich. Zahlungsdienstleister wie PayPal oder Klarna würden damit ein längeres Vertragsverhältnis schaffen, das oft hohe Zinsen nach sich ziehe. „Vor allem Jugendliche machen oft Ratenzahlungen, geraten dadurch aber in hohe Schulden“, weiß Rosenkranz, die in Niederösterreich unter anderem für den Konsumentenschutz verantwortlich ist. Hinzu kommen bei „Kaufe-jetzt, zahle-später-Modellen“ mögliche Mahngebühren, wenn auf Rechnungen vergessen wird.
Wer PayPal nutzt, sollte außerdem darauf achten, bei Käufen die Zahlungsoption „Waren und Dienstleistungen“ auszuwählen. Bei „Freunde und Familie“ bestünde nämlich kein Käuferschutz, warnt der Verein weiter. Der Konsument sei grundsätzlich nicht wehrlos: Bei Online-Shopping in Österreich gibt es grundsätzlich ein 14-tägiges Rückgaberecht, auf das man bestehen sollte.
Bargeld bleibt wichtig
Häufiger Fehler: Wer zu knapp vor Weihnachten bestellt, übersieht die Rückgabephase über die Weihnachtsfeiertage. Die meisten Österreicher bestellen ihre Packerl jedenfalls schon übers Netz. 47 Prozent der Online-Umsätze aus Österreich fließen ausschließlich ins Ausland. Rosenkranz ermutigt im Zuge dessen auch lokal Weihnachts-Packerl zu kaufen, und vor allem das „wahre“ Bargeld nicht aus den Augen zu verlieren. Vor allem für ältere Menschen bleibt es nach wie vor wichtig.
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