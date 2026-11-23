Ein wichtiges Warnsignal: ist am Ende des Online Einkaufes plötzlich nur mehr im voraus zu zahlen möglich, sollte man schon wachsam werden. „Ein Rechnungskauf ist immer am sichersten“, so der Verein. Dann könne man das bestellte Geschenk prüfen, bevor man entscheidet, es zu bezahlen. Allerdings bieten viele Online-Händler den Rechnungskauf erst gar nicht an, wenn man das erste Mal bei ihnen bestellt.