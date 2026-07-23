Social-Media-Trends befeuern Gewalt gegen Frauen

Es komme zu Aufrufen, Frauen zu vergewaltigen, die eigene Partnerin zu sedieren, zu missbrauchen und Videos davon ins Netz zu stellen oder Sexualkontakte mit Minderjährigen einzugehen. „Sogar, wenn Frauen von Männern getötet wurden, kam es schon vor, dass Posts wie ,Endlich eine gute Nachricht’ zu lesen waren“, so Schuh.