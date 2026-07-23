Social-Media-Trends befeuern Gewalt gegen Frauen

Toxische Strömungen wie „Manosphere“ und „Tradwives“ fallen bei jungen Männern offenbar auf fruchtbaren Boden. Dass beispielsweise Freundinnen geschlagen werden sollen, findet immer mehr Zustimmung. Das Gewaltschutzzentrum in Oberösterreich warnt nun massiv davor .
Sonja Ablinger und Eva Schuh, Vorsitzende und Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums OÖ, schlagen Alarm: Aktuelle Social-Media-Hypes wie „Manosphere“ und „Tradwives“ würden Gewalttaten gegen Frauen massiv begünstigen.
Partnerinnen missbrauchen
Bei „Manosphere“ etwa werden in Foren massiv frauenfeindliche Haltungen propagiert. „Frauen müssen sich dem Mann unterordnen, sollen keine eigene Meinung haben, sexuell jederzeit zur Verfügung stehen und dürfen im Streit auch geschlagen werden“, erklärt Eva Schuh.
Es komme zu Aufrufen, Frauen zu vergewaltigen, die eigene Partnerin zu sedieren, zu missbrauchen und Videos davon ins Netz zu stellen oder Sexualkontakte mit Minderjährigen einzugehen. „Sogar, wenn Frauen von Männern getötet wurden, kam es schon vor, dass Posts wie ,Endlich eine gute Nachricht’ zu lesen waren“, so Schuh.
Finanzielle Abhängigkeit
Kritisch werden auch die „Tradwives“ gesehen, die ein Frauenideal der 1950er-Jahre idealisieren. Demnach kümmert sich die Frau um Haushalt, Kinder und Ehemann, während ausschließlich der Mann einer Erwerbsarbeit nachgeht. „Die finanzielle Abhängigkeit wird romantisiert, dadurch entsteht ein Machtungleichgewicht“, warnt Sonja Ablinger.
Große Sorge bereitet ihr, dass vor allem junge Männer sich von solchen Social-Media-Trends beeinflussen lassen: „Laut einer Studie finden es 33 Prozent der Männer zwischen 18 und 35 Jahren akzeptabel, wenn ihnen die Hand ausrutscht. Solche Trends machen mir persönlich Angst.“
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