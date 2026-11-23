Zählt man allerdings die Rückflüsse aus dem Corona-Aufbaufonds „Next Generation EU“ (NGEU) dazu, ergibt sich ein anderes Verhältnis: 2025 erhielt Österreich nämlich zusätzlich 2,0 Milliarden Euro aus diesem Topf. „Next Generation EU“ wurde von der EU 2021 im Gefolge der Corona-Pandemie in Betrieb genommen. Der rund 800 Milliarden Euro schwere Wiederaufbaufonds ist über Schulden finanziert und zeitlich für diese Haushaltsperiode befristet. Die Schulden müssen ab der nächsten Finanzperiode ab 2028 von den EU-Staaten zurückbezahlt werden.