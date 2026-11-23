Österreich gehört zu den Ländern, die mehr Geld in den EU-Topf einzahlen, als sie wieder ausgezahlt bekommen. Im Vorjahr ist eine Milliarde mehr nach Brüssel geflossen, als wieder zurückgekommen ist, wie Daten des Finanzministeriums zeigen.
Im Jahr 2025 überwies Österreich 3,1 Milliarden Euro als nationalen Beitrag nach Brüssel und erhielt nur 2,1 Milliarden Euro aus dem EU-Budget zurück. Wir gehören damit zu den Nettozahlern in der EU, aufgrund der Wirtschaftskraft zahlt Österreich mehr Geld in den EU-Haushalt ein, als zurückkommt.
Zählt man allerdings die Rückflüsse aus dem Corona-Aufbaufonds „Next Generation EU“ (NGEU) dazu, ergibt sich ein anderes Verhältnis: 2025 erhielt Österreich nämlich zusätzlich 2,0 Milliarden Euro aus diesem Topf. „Next Generation EU“ wurde von der EU 2021 im Gefolge der Corona-Pandemie in Betrieb genommen. Der rund 800 Milliarden Euro schwere Wiederaufbaufonds ist über Schulden finanziert und zeitlich für diese Haushaltsperiode befristet. Die Schulden müssen ab der nächsten Finanzperiode ab 2028 von den EU-Staaten zurückbezahlt werden.
In den vergangenen Jahren hat Österreich – NGEU-Hilfen ausgenommen – mehr eingezahlt als bekommen:
Heuer zahlt Österreich vier Milliarden Euro
Auch in den vergangenen Jahren hat Österreich immer mehr Geld nach Brüssel überwiesen als umgekehrt. Für das laufende Jahr 2026 beziffert das Finanzministerium den heimischen EU-Beitrag mit 4,0 Milliarden Euro. Für 2027 und 2028 sind im Bundesvoranschlag (BVA) provisorisch jeweils 4,4 Milliarden Euro vorgesehen.
Selbst wenn die Zahlungen aus „Next Generation EU“ mitgezählt werden, bleibt Österreich Nettozahler. Eine Ausnahme ist das Jahr 2025, da flossen 2,0 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds nach Österreich. Mittlerweile sind aber alle NGEU-Hilfen an Österreich vollständig ausbezahlt.
Aus der Sicht der EU-Kommission und des Europaparlaments stellt die Nettozahlerdebatte eine verkürzte Sicht dar, weil auch Nettozahler von Investitionen in anderen EU-Staaten profitieren würden.
Was Österreich mit den EU-Geldern macht
Den Löwenanteil der EU-Gelder – fast 1,2 Milliarden Euro – steckte Österreich im Vorjahr in die Landwirtschaft, wie von der EU-Kommission veröffentlichte EU-Haushaltsdaten zeigen. 321 Millionen Euro gingen in Forschungs- und Entwicklungsausgaben und 280 Millionen Euro wurden unter dem Stichwort „Kohäsion“ für Regionalförderung ausgegeben. Gut 138 Millionen Euro gingen in europäische strategische Investitionen, davon 92 Millionen Euro in Verkehrsprojekte. Fast 94 Millionen Euro wurden für das EU-Bildungs- und Austauschprogramm Erasmus+ bereitgestellt.
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte vor den entscheidenden Verhandlungen über das nächste EU-Mehrjahresbudget, er könne sich nicht vorstellen, dass die EU nominell bei der Landwirtschaft in Österreich Einsparungen vornehme. Stocker verwies auf die Bedeutung der Landwirtschaft für Versorgungssicherheit und Qualität der Nahrungsmittel.
„Krasses Missverhältnis“
Außerdem beharrte der Bundeskanzler auf einem Budget-Rabatt für Österreich. Es gebe beim Corona-Aufbaufonds „ein krasses Missverhältnis zwischen dem, was für uns abrufbar war, und dem, was wir zurückzahlen werden müssen“, sagte Stocker im Oktober in einem APA-Interview.
Österreich hatte für die laufende Finanzperiode von 2021 bis 2027 unter dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einen Rabatt in Form einer jährlichen Pauschalsumme in Höhe von 565 Millionen Euro ausverhandelt. Diese Ermäßigung schlug sich laut Finanzministerium 2025 unter dem Strich in Form eines um 424,4 Millionen Euro reduzierten EU-Beitrags nieder.
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