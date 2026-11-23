„Er schlug sie mit einem Sack, trat ihren E-Scooter um und bespuckte sie“, berichtet Lisa. Daraufhin wählte sie den Notruf. Die Polizei sprach einen Platzverweis aus und verhängte dem Angreifer eine Geldstrafe. Zu wenig für die junge Mutter, die Angst hat, ihre Kinder allein in die Schule zu schicken. „Und dass unsere Kinder komplett fertig waren, hat auch niemanden interessiert“, ärgert sich die Mutter.