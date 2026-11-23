Die Sorgen der Anrainer im Innsbrucker Saggen reißen nicht ab. Nachdem sich bereits zwei Mütter wegen der Situation rund um die Sozialeinrichtungen „Teestube“ und „Nikado“ an die „Tiroler Krone“ gewandt hatten, meldet sich nun eine weitere Betroffene.
Erst kürzlich wurde die dreifache Mutter Lisa und ihre Nachbarin samt Kindern von einem obdachlosen Mann angegriffen. „Wir waren auf den Weg zur Schule, als vor der Teestube ein aggressiver Mann anfing, unsere Kinder anzuspucken“, erzählt sie. Als sie die Straßenseite wechselten, folgte er ihnen und griff dann die Nachbarin an.
Und dass unsere Kinder komplett fertig waren, hat auch niemanden interessiert!
Lisa, Innsbruckerin
„Er schlug sie mit einem Sack, trat ihren E-Scooter um und bespuckte sie“, berichtet Lisa. Daraufhin wählte sie den Notruf. Die Polizei sprach einen Platzverweis aus und verhängte dem Angreifer eine Geldstrafe. Zu wenig für die junge Mutter, die Angst hat, ihre Kinder allein in die Schule zu schicken. „Und dass unsere Kinder komplett fertig waren, hat auch niemanden interessiert“, ärgert sich die Mutter.
Es gibt Handlungsbedarf
Nach den neuerlichen Schilderungen stellt sich einmal mehr die Frage, welche Maßnahmen gesetzt werden können, um die Situation für Anrainer zu verbessern. Innsbrucks Vizebürgermeister Georg Willi hatte bereits nach den ersten Beschwerden betont, dass die überwiegende Mehrheit der Besucher der Sozialeinrichtungen unauffällig sei.
Soziale Einrichtungen und die Stadt können unterstützen und vermitteln. Geht es jedoch um strafrechtlich relevantes Verhalten, ist die Polizei zuständig.
Georg Willi, Vizebürgermeister von Innsbruck
Bild: Christof Birbaumer
Strafrechtlich relevantes Verhalten müsse jedoch angezeigt werden. Georg Willi betonte zudem, dass aktuell Gespräche mit Stadt, Polizei und MÜG laufen.
Auch KPÖ-Gemeinderätin Pia Tomedi sieht zusätzlichen Handlungsbedarf. Sie spricht sich für weitere Sozialeinrichtungen aus. Die bestehenden Angebote müssten angesichts des hohen Bedarfs erweitert und besser verteilt werden.
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