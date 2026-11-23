Dreimal Rapid, dreimal Austria – das „Krone“- Team der 13. Runde ist fest in Wiener Hand!
Im Tor steht Austrias Samuel Sahin-Radlinger, der beim überraschenden 1:0-Sieg gegen Salzburg einen Elfmeter und seinen Kasten sauber hielt.
Vor ihm folgen in einer Dreier-Abwehrkette sein Teamkollege Wilhelm Vorsager, Altachs Benedikt Zech und LASK-Kicker Joao Tornich.
Im Mittelfeld zeigten Altachs Patrick Greil, LASK-Mann Robert Ljubicic, Austrias Manfred Fischer und Rapids Nicolas Bajlicz auf. Und im Angriff? Neben dem Rapid-Duo Ercan Kara und Yusuf Demir schaffte es Rieds Isaac Kiese Thelin ins „Krone“-Team der 13. Bundesliga-Runde.
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