Rap-Urgestein Thomas D – Teil der Fantastischen Vier – tritt in den kommenden Wochen gleich dreimal in Salzburg auf. Davor blieb Zeit für ein Gespräch mit der „Krone“. Der Stuttgarter sprach über seine musikalische Zukunft und warum er ebenerst lange Unterhosen eingekauft hat ...
Dem eigenen Bandnamen angemessen müsste er eigentlich gleich viermal Salzburgs Konzertbühnen entern. Das wäre dann aber wohl doch des Guten zu viel. Drei Auftritte binnen weniger Wochen hat Thomas D – Teil der deutschen Rap-Veteranen „Die Fantastischen Vier“ – aber in seinem Kalender stehen. „Österreich ist eben immer eine Reise wert“, lacht der Stuttgarter im Gespräch mit der „Krone“.
Die langen Unterhosen sind eingepackt
Zunächst eröffnet der 57-Jährige mit seinen drei Bandkollegen die Skisaison in Obertauern. Am 28. November laden die Deutschen zum „Hip-Hop-Aerobic gegen die Kälte“, wie es Thomas D nennt. Und: „Die langen Unterhosen sind schon eingekauft, es wird abgedanced.“ Sonst gehen es die vier Herren in Obertauern deutlich ruhiger an. „Es gilt absolutes Ski-Verbot für alle von uns. Wir stehen vor unserer größten und längsten Tour, da darf nichts passieren“, stellt der Stuttgarter klar.
Was er damit meint? Die Fantastischen Vier (Fanta 4) starten im Dezember mit „Der letzte Bus“ ihre große Abschiedstournee quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am 5. Februar 2027 gastiert man in der Salzburgarena. „Das wird der krönende Abschluss. Wir lösen uns sicher nicht auf, bleiben immer eine Band. Aber wir wollen es künftig ruhiger angehen – was immer das auch genau bedeuten mag“, meint Thomas D recht nachdenklich.
Die Solopfade führen direkt ins Rockhouse
Dann dürfte für den 57-Jährigen auch noch mehr Zeit als bislang für Musik-Projekte abseits von Fanta 4 bleiben. Immer wieder wandelt Thomas D auf Solopfaden. Mit seiner Kombo The KBCS spielt der Altmeister vornehmlich in kleineren Hallen. „Die Auftritte sind immer sehr emotional und intim. Ich spiele da meine Lieblingslieder und alte Sachen von den Fantastischen Vier“, meint er. Am 29. November kommt er samt The KBCS ins Rockhouse.
Ein Hoffnungsschimmer für alle Fanta-4-Fans: „Unser 40-jähriges Bandjubiläum werden wir sicher groß feiern.“ Das wäre im Jahr 2029. Der (Un-)Ruhestand ist eben doch noch nicht ganz in Sicht.
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