Die langen Unterhosen sind eingepackt

Zunächst eröffnet der 57-Jährige mit seinen drei Bandkollegen die Skisaison in Obertauern. Am 28. November laden die Deutschen zum „Hip-Hop-Aerobic gegen die Kälte“, wie es Thomas D nennt. Und: „Die langen Unterhosen sind schon eingekauft, es wird abgedanced.“ Sonst gehen es die vier Herren in Obertauern deutlich ruhiger an. „Es gilt absolutes Ski-Verbot für alle von uns. Wir stehen vor unserer größten und längsten Tour, da darf nichts passieren“, stellt der Stuttgarter klar.