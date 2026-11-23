Es ist noch nicht lange her, dass seine Karriere eine Vollbremsung hingelegt hat, er ein halbes Jahr lang gar arbeitslos gewesen ist. Aus der Traum vom Leben als Profi-Fußballer mit 24 Jahren? Nicht mit Julius Ertlthaler! Erst hat er sich bei der WSG Tirol wieder in den Vordergrund gespielt und inzwischen ist er gar ein wichtiger Akteur beim 13-fachen polnischen Meister Wisla Krakau. In Teil 1 des Interviews mit sportkrone.at erzählt der 29-jährige Burgenländer etwa von seinen Beweggründen, ins „exotische“ Polen zu wechseln, von den finanziellen und sportlichen Unterschieden zwischen Ekstraklasa und Bundesliga oder vom Kulturschock, den er als früherer Hartberg- und WSG-Spieler bei Wisla erlebt hat …
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