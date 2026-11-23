Mit nur einem Podestplatz aus den ersten sechs Rennen haben Österreichs Ski-Asse vorerst in Europa abgeschwungen. Angesichts der ernüchternden Weltcup-Zwischenbilanz kommt der erste Nordamerika-Block dem ÖSV gelegen. Mit der Luftveränderung ist auch die Hoffnung verbunden, dass es bei den Speed-Rennen besser als in den bisherigen Technik-Rennen klappt. „Wir werden uns durchkämpfen und stabil und satt aus dem Ganzen rauskommen“, kündigte Alpinchef Christian Mitter in Gurgl an.
Nach der Nullnummer der Slalomfrauen war Michael Matts fünfter Platz im Heim-Slalom zumindest Schadensbegrenzung. „Wir kriegen nichts gratis, müssen uns alles erkämpfen. Es ist natürlich für die Läufer nicht einfach“, meinte Mitter nach den Rennen in Tirol. Fünf Athleten im zweiten Durchgang und der schnelle Schwung von Joshua Sturm stimmten den Sportlichen Leiter am Ende eines schwierigen Wochenendes milde.
„Josh wird es hoffentlich schön langsam gewohnt, dass er vorne drin ist. Das passt auch“, sagte Mitter über Sturm, der nach Fehlern von Platz fünf auf elf zurückfiel. Dennoch gehört der 25-jährige Tiroler verbandsintern zu den Gewinnern des Stotterstarts in den WM-Winter. „Er muss auf seinen Schwung, sein System vertrauen. Im zweiten Durchgang hat er es mit der Linie probiert und hat in jedem Abschnitt ein bisschen verloren. Das kommt aber“, sagte Mitter über die Entwicklung des Hoffnungsträgers.
Zuversicht vor Speed-Auftakt
Auch Sturm reist nun für zwei Riesentorläufe in Copper Mountain (29.11.) und Beaver Creek (6.12.) über den großen Teich. Mit Spannung erwartet wird der Speed-Auftakt am 28. November mit dem Super-G in Copper Mountain. „Im Männer-Super-G, unserer besten von acht Disziplinen bei Männern und Frauen, haben wir schon einige Anwärter dabei“, sagte Mitter.
Der Gedanke an Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser oder Marco Schwarz zauberte ihm augenscheinlich ein Lächeln ins Gesicht. „Da sind wir satt aufgestellt.“ Auch in Colorado, wo die Schneekontrolle verschoben werden musste, ist es zuletzt rechtzeitig kalt geworden. „Sie beschneien aus allen Rohren“, berichtete Mitter. „Ich hoffe schon, dass in Beaver Creek die klassische Abfahrt möglich ist.“
Cornelia Hütter und ihre Kolleginnen müssen sich bis zu ihrer Ouvertüre noch bis 11. Dezember (Beaver Creek) gedulden. Zunächst dürfen die Technikerinnen in Killington (Riesentorlauf/28., Slalom/29.11.) und Mont Tremblant (zwei Riesentorläufe/5., 6.12.) weitermachen. Julia Scheib habe zuletzt super trainiert, ließ der Alpinchef des Verbandes wissen. Allgemein zähle die Rede vom guten Training aber nicht mehr. „Die Erwartung ist, dass wir das, was wir können, im Rennen zeigen.“
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