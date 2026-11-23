„Josh wird es hoffentlich schön langsam gewohnt, dass er vorne drin ist. Das passt auch“, sagte Mitter über Sturm, der nach Fehlern von Platz fünf auf elf zurückfiel. Dennoch gehört der 25-jährige Tiroler verbandsintern zu den Gewinnern des Stotterstarts in den WM-Winter. „Er muss auf seinen Schwung, sein System vertrauen. Im zweiten Durchgang hat er es mit der Linie probiert und hat in jedem Abschnitt ein bisschen verloren. Das kommt aber“, sagte Mitter über die Entwicklung des Hoffnungsträgers.